ЗНАМ ДА ЗВЕЗДАШИМА НИЈЕ БИЛО ЛАКО – Елшник се захвалио сваком навијачу: Нисмо навикли на негативне резултате на Маракани
Фудбалери Црвене звезде поражени су од Пафоса на Маракани у првој утакмици плеј-офа за пласман у Лигу шампиона.
– Нисмо навикли на негативне резултате на Маракани, али сада је на нама да окренемо ствари у реванш утакмици. Први гол нас је изненадио јер смо одмах морали да јуримо резултат, што је било тешко психолошки. Тај почетак меча је био кључан, јер су они искористили предност да се затворе и играју на контра напад, а имају брзе играче. У другом полувремену смо морали више да ризикујемо, али смо им оставили превише простора. У реваншу морамо да играмо много боље – рекао је везни фудбалер Црвене звезде, Тими Макс Елшник.
Потом је репрезентативац Словеније истакао важност гола Бруна Дуартеа за 1:2.
– Гол Дуартеа је свакако важан, јер ништа није готово док не одиграмо другу утакмицу. Прошле сезоне смо имали исти заостатак у плеј-офу, али смо преокренули. Верујем да ћемо то урадити и сада.
Елшник се захвалио и навијачима који су подржали екипу у великом броју на вечерашњој утакмици.
– Захваљујем сваком Звездашу, који је дошао вечерас. Знам да им није било лако. На нама је да им узвратимо победом у реваншу на Кипру - закључио је Елшник.
Вељковић: Морамо да останемо позитивни
Искусни штопер Црвене звезде, Милош Вељковић је изнео утиске након меча против екипе Пафоса.
– Слабије смо почели дуел, иако смо знали шта да очекујемо, нисмо успели да зауставимо противничке акције. Они су имали две шансе у првом полувремену и постигли исто толико голова. Нисмо били довољно добри са лоптом. У другом полувремену смо морали да ризикујемо, оставили смо простор и то им је омогућило неколико шанси. Ипак, имали смо прилике и могли смо да изједначимо. Морамо да останемо позитивни и да се спремимо за реванш. Чека нас тешка утакмица, али морамо да победимо - рекао је Вељковић.
Истакао је Вељковић сјајну подршку са трибина.
– Подршка навијача је била феноменална, нарочито у тренуцима када нам није ишло. Пуно им хвала на томе. Ми као тим сада морамо да покажемо прави карактер. Лакше је када побеђујемо, али управо у оваквим тренуцима, када губимо и нисмо на нашем нивоу, треба да покажемо снагу и да будемо позитивни. У наредној утакмици морамо да уђемо храбро и одлучно - закључио је Звездин дефанзивац.