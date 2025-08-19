ПОРАЗ ЗВЕЗДЕ НА МАРАКАНИ: Црвено-бели путују на Кипар с голом минуса
Фудбалери Црвене звезде поражени су од Пафоса резултатом 2:1 у првом мечу плеј-офа Лиге шампиона.
Одлука о томе ко ће у европску елиту пашће после реванша у Лимасолу следећег уторка.
Само што се кренуло са центра, у 37. секунду, бек гостију Жоао Кореја, који је био стрелац и против кијевског Динама, савладао је голмана Звезде Матеуса прецизним ударцем са око 18 метара.
Звезда је могла до изједначења у 10. минуту, али је Питер Олајинка лоше шутирао главом поред гола са ивице петерца. У 29. минуту, после интервенције из ВАР собе, поништен је гол нападача Пафоса Бруна због играња руком.
Тренер Звезде Владан Милојевић је већ у 32. минуту направио прву измену, уместо Олајинке на терен је ушао Бруно Дуарте, па је домаћин заиграо са два шпица.
Велику шансу имала је Звезда у 45+6. минуту, али је Шави Бабика после корнера са око 18 метара шутирао тик изнад пречке.
Гости су предност дуплирали у 51. минуту, после пенала који је реализовао Пепе. Најстрожа казна је досуђена јер је лопта погодила у руку Тимија Макса Елшника.
У 58. минуту Бруно Дуарте је смањио на 2:1. Бразилац је лоше извео пенал, али му се лопта после одбране голмана вратила, а он је главом са пет метара послао у мрежу.
Шпански судија Алехандро Хернандез је у 76. минуту досудио пенал на Звезду, али је експресно добио позив из ВАР собе и поништио одлуку, јер је лопта погодила једног играча Пафоса у леђа, а не у руку.
У 90. минуту резервиста гостију Мислав Оршић је имао велику шансу, али је његов ударац са 15 метара одбранио Матеус.
Реванш меч играће се следећег уторка у Лимасолу, такође са почетком у 21 час по српском времену.
Победник двомеча ће у Лигу шампиона, а поражени у Лигу Европе.