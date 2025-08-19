clear sky
21°C
19.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1731
usd
100.4398
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПОРАЗ ЗВЕЗДЕ НА МАРАКАНИ: Црвено-бели путују на Кипар с голом минуса

19.08.2025. 22:56 23:23
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: TANJUG/ JOVANA KULAŠEVIĆ/ bg

Фудбалери Црвене звезде поражени су од Пафоса резултатом 2:1 у првом мечу плеј-офа Лиге шампиона.

Одлука о томе ко ће у европску елиту пашће после реванша у Лимасолу следећег уторка.

Само што се кренуло са центра, у 37. секунду, бек гостију Жоао Кореја, који је био стрелац и против кијевског Динама, савладао је голмана Звезде Матеуса прецизним ударцем са око 18 метара. 

Звезда је могла до изједначења у 10. минуту, али је Питер Олајинка лоше шутирао главом поред гола са ивице петерца. У 29. минуту, после интервенције из ВАР собе, поништен је гол нападача Пафоса Бруна због играња руком. 

Тренер Звезде Владан Милојевић је већ у 32. минуту направио прву измену, уместо Олајинке на терен је ушао Бруно Дуарте, па је домаћин заиграо са два шпица.

Велику шансу имала је Звезда у 45+6. минуту, али је Шави Бабика после корнера са око 18 метара шутирао тик изнад пречке. 

спорт
Фото: TANJUG/ JOVANA KULAŠEVIĆ/ bg

Гости су предност дуплирали у 51. минуту, после пенала који је реализовао Пепе. Најстрожа казна је досуђена јер је лопта погодила у руку Тимија Макса Елшника. 

У 58. минуту Бруно Дуарте је смањио на 2:1. Бразилац је лоше извео пенал, али му се лопта после одбране голмана вратила, а он је главом са пет метара послао у мрежу.

Шпански судија Алехандро Хернандез је у 76. минуту досудио пенал на Звезду, али је експресно добио позив из ВАР собе и поништио одлуку, јер је лопта погодила једног играча Пафоса у леђа, а не у руку. 

У 90. минуту резервиста гостију Мислав Оршић је имао велику шансу, али је његов ударац са 15 метара одбранио Матеус. 

Реванш меч играће се следећег уторка у Лимасолу, такође са почетком у 21 час по српском времену.

Победник двомеча ће у Лигу шампиона, а поражени у Лигу Европе.

фк црвена звезда лига шампиона
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај