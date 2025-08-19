clear sky
ГОЛ У ПРВОМ МИНУТУ ЈЕ БИО ШОК - Мирко Иванић након пораза: Не могу да кажем да су били бољи

19.08.2025. 23:27 23:28
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ/ису/ву
спорт
Фото: ФК Црвена звезда

Фудбалери Црвене звезде изгубили су 1:2 од Пафоса у Београду у првој утакмици плеј-офа за пласман у Лигу шампиона.

Капитен црвено-белих Мирко Иванић рекао је да гости нису били бољи, али да су очигледно заслужили победу.

Дефитинивно је гол у првом минуту био шок за тим. Не могу да кажем да су били бољи, али очигледно су они заслужили победу, чим су победили. Помогао им је гол у првом минуту. Нисмо одиграли добар меч, ја први, био сам међу горима на терену. Ако планирамо да прођемо даље, морамо да кренемо од себе, да се поправимо. Ово је било јако лоше и са моје стране, а онда и од стране остатка екипе рекао је Иванић за ТВ Арена Спорт после утакмице.

Реванш меч играће се следећег уторка на Кипру. Победник двомеча ће у Лигу шампиона, поражени у Лигу Европе.

 

Спорт Фудбал
