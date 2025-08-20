clear sky
(ВИДЕО) НАПАДНУТ АЕРОДРОМ У МИЛАНУ Људи беже главом без обзира, ватра на све стране! Мушкарац запалио шалтере, лупао чекићем

20.08.2025. 13:12 13:21
Пише:
Дневник
Извор:
Курир
милано
Фото: Screenshot X/Ilustracija

Неименовани мушкарац напао је особље на аеродрому Малпенса у Милану, запалио шалтере и ударао чекићем.

На крају је савладан.

Туристи су данас бежали са међународног аеродрома Малпенса у Миланунакон што је један мушкарац запалио шалтер за пријаве током напада беса, пре него што је савладан и ухапшен, преноси Дејли мејл.

Мушкарац, чије име није објављено, задржан је у Терминалу 1 у среду након што је, како се наводи, дивљао по аеродрому користећи чекић, палио канте за смеће и нападао особље.

Снимци са аеродрома приказују црни дим који се дизао из терминала док су путници бежали са лица места. Касније су објављене слике на којима је осумњичени савладан и оборен на земљу. Локални медији су известили да су га зауставили запослени.

Италијански портал "Варезе њуз" навео је да је запослени интервенисао након што је приметио дим који се ширио по аеродрому, док је осумњичени наводно "уништавао екране између шалтера 12 и 13".

Запослени је повређен током сукоба, а онда га је преузела хитна помоћ.

- Заједно са њим, неки присутни су такође интервенисали како би спречили нападача да повреди људе - рекли су очевици.

Гранична полиција је прискочила у помоћ како би савладала мушкарца, док су особље аеродрома и обезбеђење гасили пожар.

Фотографије са лица места приказују густе облаке дима док су посматрачи стајали и гледали са рукама на боковима.

Ватрогасци, особље аеродрома и обезбеђење, сви су били присутни на месту инцидента.

Према извештајима, аеродром је наставио са радом као и обично. Из почетних извештаја није било јасно који је мотив напада.
 

Вести Свет
