ДИРЕКТАН ЛЕТ ИЗ БЕОГРАДА ЗА ТОРОНТО ВЕЋ ОД МАРТА "Ер Србија" у друштву највећих светских авио-компанија

06.10.2025. 09:41
Пише:
Дневник
Извор:
Блиц
Илустрација, Дневник, Канва
Фото: Илустрација, Дневник, Канва

Председник Александар Вучић изјавио је синоћ да ће наши грађни од марта имати могућност директног лета из престонице Србије у Торонто.

"Од марта летећемо за Торонто. Само још са канадским властима морамо неке детаље да решимо. Знате каква је то вест за наше исељенике, за наше људе одавде. Директан лет ћемо имати за Торонто, једна мала Србија", рекао је Вучић.

Како је додао, после Гуангџоуа, Пекинга, Шангаја, Њујорка, Чикага, имаћемо лет и за Торонто.

"То немају много, много веће земље од нас", поручио је Вучић.

