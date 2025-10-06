overcast clouds
ПЕНЗИЈЕ ДАНАС ЛЕЖУ НА РАЧУНЕ Ова група грађана добија новац

06.10.2025. 10:00
Пише:
Дневник
Извор:
К1инфо
Коментари (0)
Илустрација, Дневник, Канва
Фото: Илустрација, Дневник, Канва

Септембарске пензије данас стижу пензионерима из категорије војни и пољопривредни на кућне адресе и на шалтерима пошта.

Исплата септембарски пензија почела је 2. октобра и трајаће све до 10. октобра. До сада су пензије у потпуности исплаћене корисницима из категорије самосталне делатности.

Следећи на реду за исплату пензија су пензионери из категорије војни и пољопривредни, њима пензије сутра стижу на кућне адресе или на шалтерима пошта.

Последњи на реду за исплату су пензионери из категорије запослени и Републике бивше СФРЈ.

 

К1инфо

