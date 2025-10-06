ПЕНЗИЈЕ ДАНАС ЛЕЖУ НА РАЧУНЕ Ова група грађана добија новац
06.10.2025. 10:00 11:10
Септембарске пензије данас стижу пензионерима из категорије војни и пољопривредни на кућне адресе и на шалтерима пошта.
Исплата септембарски пензија почела је 2. октобра и трајаће све до 10. октобра. До сада су пензије у потпуности исплаћене корисницима из категорије самосталне делатности.
Следећи на реду за исплату пензија су пензионери из категорије војни и пољопривредни, њима пензије сутра стижу на кућне адресе или на шалтерима пошта.
Последњи на реду за исплату су пензионери из категорије запослени и Републике бивше СФРЈ.
