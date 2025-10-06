overcast clouds
12°C
06.10.2025.
Нови Сад
eur
117.162
usd
99.9761
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ПАЛА ФРАНЦУСКА ВЛАДА Премијер са најкраћим мандатом у историји Француске поднео оставку

06.10.2025. 10:11 10:13
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
Коментари (0)
2
Фото: TANJUG/ Alain Jocard, Pool Photo via AP

ПАРИЗ: Француски премијер Себастијан Лекорни поднео је данас оставку председнику земље Емануелу Макрону, коју је он прихватио, саопштила је Јелисејска палата.

Лекорни, је 9. септембра именован за премијера Француске, а оставком је постао премијер са најкраћим мандатом у историји земље са 27 дана на тој функцији, пише БФМ. 

Оставка је уследила мање од 24 сата након што је представљена прва фаза нове владе, у којој су се углавном нашли бивши министри и блиски сарадници председника Макрона.

Лекорни је јутрос провео више од сат времена на састанку са Макроном, након чега је напустио Јелисејску палату и вратио се у Матињон.

Он је прошлог месеца постао пети премијер председника у последње две године, након што је парламент сменио Франсоа Бајруа због његових планова да наредне године спроведе буџетско смањење од 44 милијарде евра.

Лекорни је јуче именовао 18 министара нове владе Француске.

Француска пала влада
Извор:
Дневник/ Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Свет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај