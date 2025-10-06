ПАЛА ФРАНЦУСКА ВЛАДА Премијер са најкраћим мандатом у историји Француске поднео оставку
ПАРИЗ: Француски премијер Себастијан Лекорни поднео је данас оставку председнику земље Емануелу Макрону, коју је он прихватио, саопштила је Јелисејска палата.
Лекорни, је 9. септембра именован за премијера Француске, а оставком је постао премијер са најкраћим мандатом у историји земље са 27 дана на тој функцији, пише БФМ.
Оставка је уследила мање од 24 сата након што је представљена прва фаза нове владе, у којој су се углавном нашли бивши министри и блиски сарадници председника Макрона.
Лекорни је јутрос провео више од сат времена на састанку са Макроном, након чега је напустио Јелисејску палату и вратио се у Матињон.
Он је прошлог месеца постао пети премијер председника у последње две године, након што је парламент сменио Франсоа Бајруа због његових планова да наредне године спроведе буџетско смањење од 44 милијарде евра.
Лекорни је јуче именовао 18 министара нове владе Француске.