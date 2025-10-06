МИСЛИО ДА ЈЕ ДИВЉА СВИЊА У лову убио најбољег пријатеља УЖАСНА ТРАГЕДИЈА КОД ПРИЈЕПОЉА
ПРИЈЕПОЉЕ: У засеоку Кашице на Каменој Гори, недалеко од Пријепоља, догодила се тешка трагедија када је током лова један мушкарац грешком усмртио свог пријатеља.
Према незваничним информацијама, група ловаца била је на неприступачном терену, у близини Камене горе, када се из једног потока зачуо лавеж паса.
- Ловац који је пуцао мислио је да се ради о дивљој свињи, али се испоставило да је погодио колегу с којим је био у лову, и то једног од својих најближих пријатеља - казао је за РИНУ извор упознат са случајем.
Због тежине терена, на лице места су изашли припадници полиције, ватрогасно-спасилачке јединице и хитне помоћи, који су уз велике напоре успели да извуку тело настрадалог.
Увиђај на лицу места извршили су полицијски службеници у присуству дежурног тужиоца Основног јавног тужилаштва у Пријепољу, а сви детаљи трагедије биће познати након завршетка истраге.