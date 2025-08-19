ВЕЛИКИ НАПРЕДАК ЗА СРЕМ Сремска Митровица добила статус здравственог центра, а ево шта то значи за лекаре и пацијенте! Свако ко заврши Медицински факултет може одмах да добије посао
Одлуком Владе Србије, Сремска Митровица је и званично проглашена здравственим центром, чиме је дошло до спајања Опште болнице и Дома здравља.
У наредном периоду следе административни поступци – усвајање статута и формирање органа управљања.
Ево шта то значи за пацијенте
Здравствени центар представља обједињавање примарне и секундарне здравствене заштите у једној установи. То практично значи да ће пацијенти моћи лакше да остварују своја права – од прегледа код лекара опште праксе до упућивања специјалистима и болничког лечења – без „лутања“ између две институције. Предност за грађане огледа се у бржој размени информација међу лекарима, бољој организацији заказивања и квалитетнијој доступности услуга у сеоским амбулантама, где је досад недостатак кадра био хроничан проблем.
Како је наглашено, ова промена доноси две кључне користи: лекарима се отвара могућност напредовања и специјализације, а уједно постоји могућност да буду упућивани и у амбуланте у селима, где је хронично мањак кадра.
Недимовић: У Сремској Митровици свако ко заврши медицински факултет може одмах да добије посао
Када је реч о лекарима и осталом медицинском особљу, статус центра доноси могућности за професионално усавршавање, напредовање и специјализације. Такође, предвиђено је да запослени могу ротирати и радити у различитим амбулантама, што повећава њихово искуство и равномерније распоређује стручни кадар на терену.
Град се, међутим, већ годинама суочава са озбиљним мањком лекара. Део запослених одлази у пензију или у иностранство, док млади специјализанти тек завршавају дуготрајно школовање. Због тога се викендом, на пример, у гинеколошком одељењу ангажују лекари из Ваљева.
– У Сремској Митровици свако ко заврши медицински факултет може одмах да добије посао – истакао је градоначелник Бранислав Недимовић, додајући да проблем представља и чињеница да део кадра, након специјализације о државном трошку, одлази у веће градове или ван земље.