БРЗИМ ВОЗОМ ОД БЕОГРАДА ДО БУДИМПЕШТЕ ЗА 160 МИНУТА Радови са мађарске стране се приводе крају ЕВО КОЛИКО ЋЕ ПУТА ДНЕВНО САОБРАЋАТИ
Брза пруга од Београда до Будимпеште биће отворена за путнички саобраћај током предстојеће зиме, па ће се од српске до мађарске престонице стизати за само два сата и 40 минута, како је раније најављено.
Према плану, Србија ће свој део пруге од Новог Сада до границе са Мађарском отворити половином септембра, док би Мађари свој део радова требало да заврше неколико месеци касније.
Министар грађевинарства и саобраћаја Мађарске Јанош Лазар најавио је да се радови са мађарске стране приводе крају.
- Већ ове јесени ће се обавити техничка примопредаја мађарског дела брзе пруге Будимпешта-Београд, а током зиме могао би да крене и путнички саобраћај - изјавио је мађарски министар.
Јанош Лазар је указао на величину и значај овог пројекта за обе земље, али и цео регион.
- Ова инвестиција била је преко потребна и Србији и Мађарској, и сви ће имати користи од ње. У Мађарској ће се технички пријем ове инвестиције десити у новембру, а од децембра или јануара биће могућ превоз грађана - истакао је министар Лазар.
Мађарске државне железнице, додаје он, планирају да између Будимпеште и Београда буду три пара возова дневно - три у једном, три у другом смеру.
- Обезбедићемо квалитетну услугу, великом брзином и брзим повезивањем два главна града. Железница има огроман значај за привреду, јер ће се велики део робе која улази у Европу управо овом пругом транспортовати у Западну Европу. Она је симбол и знак нашег циља да Србија, уз помоћ и безрезервну подршку Мађарске, постане члан Европске уније, да Срби, српска привреда и српска робна размена преко нас уђу у Европу - рекао је мађарски министар.
Србија ће, пре спајања пруге са Мађарском, најпре отворити деоницу брзе пруге од Новог Сада до Суботице, а та пруга дуга је 108 километара и на њој је радила кинеска компанија "Чајна релвеј интернешенал", која је једна од најбољих компанија за изградњу брзих пруга на свету. Србију отварање пруге до границе са мађарском очекује 15. септембра на празник - Дан српског јединства, слободе и националне заставе, што је најавио и председник Србије Александар Вучић.
Како је истакао, када брза пруга буде пуштена у саобраћај и Мађарска заврши свој део, од Београда до Будимпеште стизаће се за два сата и 40 минута.
- Пруга ће се пустити у саобраћај средином септембра, али су свакако на првом месту сигурност, безбедност и провера свих радова - рекао је раније Вучић.
Објекти на прузи
На деоници брзе пруге од Новог Сада до Суботице неће бити путних прелаза, због чега је изграђен велики број подвожњака и надвожњака. Најзахтевнији објекат за изградњу на овој деоници био је вијадукт у Врбасу дужине од километар и по. Када пруга буде комплетно завршена у нашој земљи, од Београда до Суботице стизаће се за 70 минута. Радови су почели крајем 2017. године и до сада је у саобраћај пуштена деоница од Београда до Новог Сада, дуга 74,9 километара.
Пуштање у рад брзе пруге до Суботице најављивано је за 24. новембар прошле године, али је због пада надстрешнице на Железничкој станици у Новом Саду одложено.