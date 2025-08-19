clear sky
СРПСКИ ТЕНИСЕРИ СИГУРНИ: Међедовић и Кецмановић у осмини финала турнира у Винстон-Сејлему

19.08.2025. 23:52 23:56
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ/ису/ву
Коментари (0)
спорт
Фото: Printscreen/youtube/Tennis TV

Српски тенисер Хамад Међедовић пласирао се у осмину финала АТП турнира у америчком граду Винстон-Сејлему.

Он је савладао Британца Џејкоба Фирнлија резултатом 6:4, 7:6 (7:2), за сат и 36 минута.

Међедовићу је један брејк био довољан да освоји први сет.

У другом сету Фирнли није искористио укупно три сет лопте, па се ушло у тај-брејк, где је Међедовић доминирао и стигао до победе.

У осмини финала Међедовић ће играти против Канађанина Габријела Дијалоа. 

И Миомир Кецмановић пласирао се у осмину финала, пошто је победио Американца Александра Ковачевића резултатом 6:4, 7:6 (7:5), за сат и 33 минута.

Тенисери су у раној фази првог сета разменили по брејк, а затим је Кецмановић код вођства 5:4 направио још један за 1:0. 

У другом сету није било брејка, па је одлучивао тај-брејк. Кецмановић је искористио прву меч лопту и тако стигао до осмине финала. 

Противник Кецмановић у осмини финала биће победник меча Лусијано Дардери (Италија) - Макензи Мекдоналд (САД). 

АТП турнир из серије 250 у Винстон-Сејлему игра се за наградни фонд од 798.335 долара.

хамад међедовић
Извор:
ТАНЈУГ/ису/ву
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
