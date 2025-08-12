clear sky
ХАМАД МЕЂЕДОВИЋ ЕЛИМИНИСАН У ТРЕЋЕМ КОЛУ Мастерса у Синсинатију

12.08.2025. 23:21 23:24
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
međedovic
Фото: Youtube Printscreen/ Sport Klub

Српски тенисер Хамад Међедовић није успео да се пласира у осмину финала Мастерса у Синсинатију, пошто је вечерас у трећем колу поражен од Шпанца Карлоса Алкараза 6:4, 6:4.

Меч је трајао један сат и 36 минута. Алкараз је други тенисер света, док се Међедовић налази на 72. месту АТП листе.

У првом сету играло се гем за гем до резултата 3:3. Алкараз је седмом гему направио брејк за 4:3, а онда је одржавао предност и први сет је добио резултатом 6:4.

Шпански тенисер је у другом сету први дошао до брејка у петом гему и повео је са 3:2. Међедовић је узвратио рибрејком за 3:3, али је Алкараз направио нови брејк и повео је 4:3. Шпански тенисер је потом успео да сачува предност од два гема и други сет је добио такође са 6:4.

Алкараз ће у осмини финала играти против Италијана Луке Нардија.

Мастерс у Синсинатију се игра за наградни фонд од 9.193.540 долара.

Спорт Тенис
