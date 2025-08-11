ХАМАД МЕЂЕДОВИЋ У ТРЕЋЕМ КОЛУ мастерса у Синсинатију
11.08.2025. 15:16 15:19
Српски тенисер Хамад Међедовић пласирао се у треће коло мастерса у Синсинатију где ће играти против Карлоса Алкараза, пошто је у другом колу победио Холанђанина Талона Грикспора резултатом 2:0 (6:4, 7:6(7:3)).
Међедовић, 72. на АТП листи, изненадио је за 40 места боље пласираног Холанђанина, а меч је трајао сат и 41 минут.
У првом сету Међедовићу је био довољан један брејк да поведе 1:0.
У другом сету су тенисери разменили по један брејк, а код вођства 6:5, на сервис Међедовића, Грикспор не користи три сет лопте. Међедовић их је све спасио, увео сет у тај-брејк, и онда лако стигао до 7:3 и победе.