МЕЂЕДОВИЋ „СЛОМИО“ ФРАНЦУЗА: Британац га чека у наредном мечу у Винстон-Сејлему

18.08.2025. 10:57
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ/ман
спорт
Фото: Printscreen/youtube/Tennis TV

Српски тенисер Хамад Међедовић пласирао се у друго коло АТП турнира у Винстон-Сејлему.

Он је у првом колу победио Француза Артура Риндернеша 6:3, 7:6 (11:9).

Меч је трајао два сата и осам минута. Међедовић је 65. тенисер света, док се Риндернеш налази на 77. месту АТП листе.

Српски тенисер ће у другом колу играти против Британца Џејкоба Фернлија, који је тренутно 59. играч на АТП листи.

На турниру ће наступити још један српски тенисер Миомир Кецмановић, који је слободан у првом колу. Кецмановић ће у другом колу играти против победника дуела између Американца Александра Ковачевића и Филипа Мишолића из Аустрије.

АТП турнир у Винстон-Сејлему се игра за наградни фонд од 798.335 долара.

