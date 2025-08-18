МЕЂЕДОВИЋ „СЛОМИО“ ФРАНЦУЗА: Британац га чека у наредном мечу у Винстон-Сејлему
18.08.2025. 10:57 11:02
Српски тенисер Хамад Међедовић пласирао се у друго коло АТП турнира у Винстон-Сејлему.
Он је у првом колу победио Француза Артура Риндернеша 6:3, 7:6 (11:9).
Меч је трајао два сата и осам минута. Међедовић је 65. тенисер света, док се Риндернеш налази на 77. месту АТП листе.
Српски тенисер ће у другом колу играти против Британца Џејкоба Фернлија, који је тренутно 59. играч на АТП листи.
На турниру ће наступити још један српски тенисер Миомир Кецмановић, који је слободан у првом колу. Кецмановић ће у другом колу играти против победника дуела између Американца Александра Ковачевића и Филипа Мишолића из Аустрије.
АТП турнир у Винстон-Сејлему се игра за наградни фонд од 798.335 долара.