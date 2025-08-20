ЗВЕЗДИН НОВИ ЦЕНТАР СТИГАО У БЕОГРАД: Једва чекам да се придружим тиму
Нови кошаркаш Црвене звезде Ебука Изунду допутовао је у Београд, саопштио је београдски клуб.
Изунду (29) је крајем јуна потписао уговор са црвено-белима, а прошле сезоне је играо за Галатасарај.
– Срећан сам што сам поново у Београду. Једва чекам да се придружим тиму. Спреман сам за тренинге – изјавио је Езунду, пренела је Звезда.
– Ебука Изунду који стиже као појачање на центарској позицији своје име постепено је градио у европској кошарци, а прошле сезоне био је један од најбољих центара и скакача ФИБА Лиге Шампиона у дресу Галатасараја – пише на КК Црвена звезда.
Црвена звезда је подсетила да је Семи Оџелеј у уторак допутовао у Београд, док је раније у Србију стигао Коди Милер Мекинтајер.
Црвено-бели су навели да ће тим бити комплетиран до понедељка када ће бити обављени прегледи и иницијални тестови. Звезда ће 26. августа званично почети припреме за нову сезону.
Црвена звезда ће 30. септембра у првом колу Евролиге дочекати Олимпију из Милана.