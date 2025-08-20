clear sky
30°C
20.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1731
usd
100.4398
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЗВЕЗДИН НОВИ ЦЕНТАР СТИГАО У БЕОГРАД: Једва чекам да се придружим тиму

20.08.2025. 13:08 13:09
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ/ман
Коментари (0)
спорт
Фото: КК Црвена звезда

Нови кошаркаш Црвене звезде Ебука Изунду допутовао је у Београд, саопштио је београдски клуб.

Изунду (29) је крајем јуна потписао уговор са црвено-белима, а прошле сезоне је играо за Галатасарај.

– Срећан сам што сам поново у Београду. Једва чекам да се придружим тиму. Спреман сам за тренинге – изјавио је Езунду, пренела је Звезда.

Ебука Изунду који стиже као појачање на центарској позицији своје име постепено је градио у европској кошарци, а прошле сезоне био је један од најбољих центара и скакача ФИБА Лиге Шампиона у дресу Галатасараја – пише на КК Црвена звезда. 

Црвена звезда је подсетила да је Семи Оџелеј у уторак допутовао у Београд, док је раније у Србију стигао Коди Милер Мекинтајер.

Црвено-бели су навели да ће тим бити комплетиран до понедељка када ће бити обављени прегледи и иницијални тестови. Звезда ће 26. августа званично почети припреме за нову сезону.

Црвена звезда ће 30. септембра у првом колу Евролиге дочекати Олимпију из Милана.

кк црвена звезда
Извор:
ТАНЈУГ/ман
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЦРВЕНО-БЕЛИ СЕ ПОЛАКО КОМПЛЕТИРАЈУ: Оџелеј стигао у Београд
спорт

ЦРВЕНО-БЕЛИ СЕ ПОЛАКО КОМПЛЕТИРАЈУ: Оџелеј стигао у Београд

19.08.2025. 15:19 15:21
Волим
0
Коментар
0
Сачувај