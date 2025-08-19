few clouds
29°C
19.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1775
usd
100.0747
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЦРВЕНО-БЕЛИ СЕ ПОЛАКО КОМПЛЕТИРАЈУ: Оџелеј стигао у Београд

19.08.2025. 15:19 15:21
Пише:
Дневник
Извор:
КК Црвена звезда
Коментари (0)
спорт
Фото: КК Црвена звезда

Први тим КК Црвена звезда почео је полако да се комплетира пред званични почетак припрема који је предвиђен за 26. август.

У Београд је у уторак стигао Семи Оџелеј ново име у ростеру црвено-белих за такмичарску сезону 2025-2026.

Семи Оџелеј стигао је из Валенсије као играч са озбиљним НБА и евролигашким искуством, и играч који може тиму много да помогне у предстојећој сезони.

Током недеље очекује се и долазак осталих кошаркаша у Србију, у коју је већ стигао раније Коди Милер Мекинтајер, а тим ће бити комплетиран до понедељка када ће бити обављени прегледи и иницијални тестови.

кк црвена звезда кошарка појачање
Извор:
КК Црвена звезда
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЈОШ ЈЕДНО ПОЈАЧАЊЕ НА МАЛОМ КАЛЕМЕГДАНУ: Звезда довела Оџелеја!
kosarka

ЈОШ ЈЕДНО ПОЈАЧАЊЕ НА МАЛОМ КАЛЕМЕГДАНУ: Звезда довела Оџелеја!

30.06.2025. 16:34 16:38
Волим
0
Коментар
0
Сачувај