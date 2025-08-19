ЦРВЕНО-БЕЛИ СЕ ПОЛАКО КОМПЛЕТИРАЈУ: Оџелеј стигао у Београд
19.08.2025. 15:19 15:21
Први тим КК Црвена звезда почео је полако да се комплетира пред званични почетак припрема који је предвиђен за 26. август.
У Београд је у уторак стигао Семи Оџелеј ново име у ростеру црвено-белих за такмичарску сезону 2025-2026.
Семи Оџелеј стигао је из Валенсије као играч са озбиљним НБА и евролигашким искуством, и играч који може тиму много да помогне у предстојећој сезони.
Током недеље очекује се и долазак осталих кошаркаша у Србију, у коју је већ стигао раније Коди Милер Мекинтајер, а тим ће бити комплетиран до понедељка када ће бити обављени прегледи и иницијални тестови.