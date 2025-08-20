САПОРО - ЦЕНТАР САВРЕМЕНЕ ЈАПАНСКЕ ОМЛАДИНСКЕ КУЛТУРЕ Град где зима и дигитална уметност дишу истим ритмом
У Сапоро, на острву Хокаидо, зиме су дуге, а ноћи пуне светлости - не само оне која се одбија од снежних наноса, већ и оне која долази са екрана, пројектора и инсталација раштрканих по граду.
Ходајући кроз центар, немогуће је не приметити како су медијске уметности овде изашле из музеја и преселиле се на тргове, у паркове, па чак и на фасаде зграда.
Грађани сами креирају садржај
Сапоро је град који комбинује културну разноликост са најновијим технолошким достигнућима. Његов креативни сектор ослања се на моћ дигиталних медија да уклоне баријере приступа уметности - од музике, преко издаваштва, до емитовања. То је град где грађани сами креирају садржај, где се друштвене мреже и мобилни медији користе као алат за уметнички израз и где су иновације део свакодневнице.
Ово је и родно место Хатсуне Мику, виртуелне певачице и софтверског феномена који је постао део глобалне поп-културе. Није необично видети младе ствараоце који у кафићима на лаптоповима компонују музику, дизајнирају визуале или програмирају интерактивне апликације. Сапоро је постао центар савремене јапанске омладинске културе, али и озбиљан међународни играч у индустрији медијских уметности.
Простором доминира и Китара - концертна дворана чија се акустика сматра најбољом у Јапану. Овде се сусрећу класична музика и дигитални перформанси, често у истој вечери. Град користи ове просторе и као део стратегије за привлачење посетилаца - медијске уметности постају део туристичке понуде једнако као и чувени Sapporo Snow Фестивал.
Деле искуства са партнерима широм света
Као члан Унеско мреже креативних градова, Сапоро не чува своје идеје само за себе. Град дели искуства са партнерима широм света, од стартапа који развијају платформе за усер-генератед цонтент, до иницијатива за урбану ревитализацију засновану на дигиталним уметностима.
Ходајући кроз Сапоро зими, тешко је рећи где престаје уметност, а где почиње свакодневица. Уличне пројекције на снегу, неонски натписи у ритму музике и креативност која избија из сваког ћошка, све то чини да се град осећа као велики, отворени екран. Нови Сад би у Сапору препознао сродну енергију: веру да уметност припада свима и да може променити лице града.