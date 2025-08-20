ХИТНО РЕАГОВАО ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА Нелегални радови на археолошком налазишту Јамуре
Завод за заштиту споменика културе Зрењанин је обавештен да се на локалитету “Јамуре”, на периферији села Фаркаждин, обављају нелегални земљани радови.
Археолог овог завода и грађевински инспектор изашли су терен како би утврдили да ли постоји основ за изрицање даљих мера ради заштите овог археолошког налазишта.
-Инвеститор је обавештен да се земљани радови на овим парцелама могу обављати искључиво уз претходно издате услове Завода за заштиту споменика културе Зрењанин, а да ће у супротном бити примењене мере које се спроводе у случају кршења Закона о заштити културних добара. Будући да инвеститор након тога није тражио услове од Завода, о свему је обавештена Републичка пољопривредна инспекција са захтевом за хитно поступање, како би се археолошки локалитет “Јамуре” сачувао од даље девастације услед несавесног поступања грађана - навео је археолог - конзерватор истраживач Дејан Жигић.
Локалитет “Јамуре” налази се на периферији Фаркаждина, села на територији града Зрењанина, и обухвата површину уз саму обалу реке Тамиш. Парцеле су у државном власништву, под ингеренцијом Министарства шумарства, привреде и водопривреде.
Како истиче Жигић, приликом кубицирања земље, током рада циглане на овом месту, у првој половини 20. века, уништен је део културног слоја дебљине око пола метра. Током рекогносцирања терена 1966. године откривена је већа количина фрагмената керамичких посуда. Истраживање су обавили археолози Предраг Медовић и Радован Радишић из Покрајинског завода за заштиту споменика културе.
Дејан Жигић додаје да се, такође, на овом локалитету налазило јеврејско гробље. Подаци о досадашњим истраживањима, иначе, налазе у књизи “Археолошки локалитети зрењанинског подручја” ауторке Наде Бењоцки.