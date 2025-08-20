clear sky
(ФОТО/ВИДЕО) ИСТОРИЈСКО СРЦЕ НОВОГ САДА Асфалтирање нових улица у Алмашком крају у пуном јеку! Новим коловозом до "Свиларе", неимари и тешка механизација на терену

20.08.2025. 12:00
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
almaski kraj
Фото: Screenshot YT kanal9tvns/Ilustracija

У Алмашком крају уске улице трансформисане су у нове коловозе и пешачке зоне, са умивеним фасадама око њих.

Током протеклих недеља у најстаријем крају нашег града завршено је поплочавање неколико улица, а приступило се и уређивању кровова на кућама. 

Такође, завршени су и радови на бициклистичким стазама, које ће с поносом моћи да носе назив "Најлепше у Србији". 

Јуче су се радови преселили на асфалтирање Улице Ђорђа Рајковића, која води до Културне станице "Свилара", некадашње фабрике за бојење свиле, а сада једно од омиљених места за младе.

Неимари су асфалтирали коловоз, оивичили и асфалтирали пешачке стазе, а тешка механизација је постављена дуж целе улице.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Алмашки крај (@almaski.kraj)

 Подсећамо, радови на урбаној трансформацији Алмашког краја кренули су на пролеће 2023. године, а пројектом је обухваћена обнова фасада преко 600 кућа, комплетно нови водовод, канализација, расвета, али и озелењавање.

