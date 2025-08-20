(ФОТО/ВИДЕО) ИСТОРИЈСКО СРЦЕ НОВОГ САДА Асфалтирање нових улица у Алмашком крају у пуном јеку! Новим коловозом до "Свиларе", неимари и тешка механизација на терену
У Алмашком крају уске улице трансформисане су у нове коловозе и пешачке зоне, са умивеним фасадама око њих.
Током протеклих недеља у најстаријем крају нашег града завршено је поплочавање неколико улица, а приступило се и уређивању кровова на кућама.
Такође, завршени су и радови на бициклистичким стазама, које ће с поносом моћи да носе назив "Најлепше у Србији".
Јуче су се радови преселили на асфалтирање Улице Ђорђа Рајковића, која води до Културне станице "Свилара", некадашње фабрике за бојење свиле, а сада једно од омиљених места за младе.
Неимари су асфалтирали коловоз, оивичили и асфалтирали пешачке стазе, а тешка механизација је постављена дуж целе улице.
Подсећамо, радови на урбаној трансформацији Алмашког краја кренули су на пролеће 2023. године, а пројектом је обухваћена обнова фасада преко 600 кућа, комплетно нови водовод, канализација, расвета, али и озелењавање.