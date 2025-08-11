clear sky
(ФОТО) БИЦИКЛИСТИЧКЕ СТАЗЕ УРАЂЕНЕ НА РУСТИЧАН НАЧИН У АЛМАШКОМ КРАЈУ Нема асфалта ни бетона, а прети да постане најлепша у Србији! У току и радови на алмашким крововима

11.08.2025. 10:49
Пише:
Дневник
Извор:
Новосадска.тв/Дневник
almaski
Фото: unsplash.com/Projektna dokumentacija/Ilustracija

Нови Сад је познат по томе што је бициклистички град, а током протеклих 12 година добио је на десетине нових километара бициклистичких стаза, као и реконструисаних.

Рађене су од приградских насеља до cамог центра града, од Руменке до булевара. Сада су дошле на ред и оне које се налазе у Алмашком крају, где су реконструисане у склопу обнове најстаријег новосадског краја.

Међутим, оно што их разликује од остатка бициклистичких стаза у Српској Атини, али и у целој Србији, јесте што нису асфалтиране и исцртане фарбом, већ урађене од најквалитетнијег камена од којег су урађени и путокази, пише Новосадска.

То дају додатну рустичност и романтичну ноту новој туристичкој атракцији.

-Давно је бицикл дошао у Нови Сад, још осамдесетих година 19. века. Деца су тада трчала за ретким бициклистом када би га срела на улици. Данас, наш град има 150км уређених бициклистичких стаза, а Новосађани радо користе најздравије превозно средство. Неће бициклисти бити изостављени ни из обновљеног Алмашког краја! У Улици Саве Вуковића ради се бициклистичка стаза. Аутентична улица, па ће таква бити и стаза! Камена- стоји на Инстаграм страници Алмашки крај.

Али, нису само дошле на ред и ствари за љубитеље ових двоточкаша. Ради се и на реконструкцији и обнови кровова мештана Алмашког краја.

Тако су тренутно актуелни радови на покривачима кућа у Улици Златне греде, а како то изгледа из птичије перспективе погледајте испод.

радови алмашки крај Новосађани
Нови Сад
