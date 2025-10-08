ТРЧАЛО ВИШЕ ОД 500 ОСНОВАЦА И СРЕДЊОШКОЛАЦА: Дан ослобођења Бечеја од фашизма оплемењен манифестацијом „Трке улицама града“

Организатори атрактивне манифестације, која је побудила интересовање и суграђана, су Општина Бечеј у сарадњи са Савезом спортова највеће потиске општине, Канцеларијом за младе и Удружењем за школски спорт педагога физичке културе.

На стази се нашло преко 500 основаца и средњошколаца. Све је почело сада већ давних осамдесетих година, али нешто другачије. Јер, тада је била и трка атлетичара из целе, тада, Југославије. У међувремену је „атлетика изгубила трку” у Бечеју, али је манифестација одржана у виду рекреативног такмичења школараца.

– Преко 500 деце, од 4. до 8. разреда, седам основних школа и четири разреда три школе средњег образовања, је учествовало у овогодишњој манифестацији. Лепо време нас је послужило, па сви носимо пријатне утиске. По троје најуспешнијих у свакој трци женске и мушке конкуренције, укупно 18 трка награђени су медаљама одговарајућег сјаја – рекла је генерални секретар Савеза спортова општине Бечеј, некада кошаркашка репрезентативка Југославије, Стојанка Дошић.

Ево и имена најуспешнијих тркача у свим тркама. Прво конкуренција девојчице и девојке:

ДЕВОЈЧИЦЕ: Четврти разред основне школе – 400 метара: 1. Хана Дијенеш, 2. Ана Јоцков, 3. Лила Селешки (све три ОШ “Петефи Шандор”). Пети разред – 500 м: 1. Ромињ ди Бари (ОШ “Шаму Михаљ”, 2. Шара Печи (ОШ “Север Ђуркић”), 3. Мина Ковачев (ОШ “Здравко Гложански”). Шести разред – 500 м: 1. Лара Глишин (ОШ “Север Ђуркић), 2. Анастасиа Барта, 3. Леона Бакша (обе ОШ “Шаму Михаљ”). Седми разред 600 м: 1. Милица Врачевић (ОШ “Здравко Гложански”), 2. Клаудија Мухи (ОШ “Шаму Михаљ”), 3. Сара Јапунџа (ОШ “Светозар Марковић” Бачко Градиште). Осми разред 600 м: 1. Петра Патаки, 2.Јована Косорош, 3. Јасмина Киш (обе ОШ “Шаму Михаљ”). ДЕВОЈКЕ: Први разред – 600 м: 1. Јана Пејић, 2. Емина Тот, 3. Дуња Нићин (све три Гимназија). Други разред - 600 м: 1. Далма Шимон (Гимназија), 2. Марина Вуковић (Економско-трговинска школа), 3. Дарија Хекенбергер (Гимназија). Трећи разред - 600 м: 1. Милана Мркшић, 2. Вања Куртешанин, 3. Исидора Госпођиначки (све три Гимназија). Четврти разред – 600 м: 1. Нађа Жигић (ЕТШ), 2. Наталија Ташковић (Гимназија), 3. Дуња Добожанов (Техничка школа)

ДЕЧАЦИ: Четврти разред – 400 м: 1. Хуба Талош, 2. Филип Ојданић, 3. Ноел Мозић (сва тројица ОШ “Шаму МИхаљ”), и 3. Растко Милошевић (ОШ “Север Ђуркић”). Пети разред – 600 м: 1: Артур Риц (ОШ “Шаму Михаљ”), 2. Матеја Живков (ОШ “Север Ђуркић”), 3. Арон Винклер (ОШ “Светозар Марковић” Бачко Градште). Шести разред - 600 м: 1. Алекс Коломпар (ОШ “Светозар Марковић” Бачко Градиште), 2. Виктор Репергер (ОШ “Здраво Гложански”), 3. Нимрод Фаркаш (ОШ “Шаму Михаљ”). Седми разред – 700 м: 1. Денис Сободи (ОШ “Шаму Михаљ” Бачко Петрово Село), 2. Лука Кежић (ОШ “Светозар Марковић” Бачко Градиште), 3. Жомбор Риц (ОШ “Шаму Михаљ” Бачко Петрово Село), Осми разред – 700 м: 1. Коста Николић, 2. Василије Радојевић (ОШ ”Здравко Гложански”), 3. Сергеј Томашев (ОШ “Север Ђуркић”). ДЕЧАЦИ: Први разред - 700 м: 1. Новак Калинић (Гимназија), 2. Александар Тот (Техничка школа), 3. Владимир Попадић (Гимназија). Други разред – 800 м: 1. Димитрије Миленковић, 2. Давид Вукашиновић (обојица ЕТШ), 3. Страхиња Марињешковић (Техничка школа). Трећи разред – 800 м: 1.м Алекса Карањац, 2. Никола Мишковић (обојица Гимназија), 3. Андор Арањош (Техничка школа). Четврти разред – 800 метара: 1. Новак Страхињић (ЕТШ), 2. Филип Хрњак (Гимназија), 3. Срето Миљановић (ЕТШ).