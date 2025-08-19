ЕКОЛОШКО ОДЛАГАЊЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА ЗА ВИШЕ ОД 200.000 ГРАЂАНА Регионална депонија Срем-Мачва успешан пример сарадње и праћења стандарда ЕУ
Капитални пројекти у области заштите животне средине напредују, пре свега у изградњи зелене инфраструктуре за управљање чврстим отпадом.
На основу уговора који је крајем јуна потписан, кренуће радови који ће омогућити модернизацију и проширење Регионалног центра за управљање отпадом „Срем-Мачва“ у Сремској Митровици.
Овим пројектом Министарства заштите животне средине уводе се савремени стандарди и за пет локалних самоуправа- Сремска Митровица, Шабац, Богатић, Руму и Шид.
Планирани радови обухватају изградњу друге ћелије депоније, надоградњу и изградњу система за сакупљање процедних вода, резервоара и рециркулационог система, као и хидромреже. Такође је предвиђена изградња система за прикупљање биогаса и постројења за третман процедних вода, уз пратећу инфраструктуру неопходну за функционисање центра по савременим стандардима.
Регионална депонија смањиће број дивљих депонија на територијама ових општина, а којих је према подацима било 16 само у Сремској Митровици.
Здравија околина и срећнији грађани
Регионалне депоније значајно доприносе здравијој и безбеднијој животној средини., спречавањем неконтролисаног бацања отпада на дивље депоније, које доводи до загађења земљишта, подземних вода и ваздуха.
У савременим депонијама се систематски прикупља и контролише метан, гас који настаје распадањем органског отпада.
Још један бенефит је подстицање грађана на примарну селекцију у домаћинствима – што грађани одвоје, не завршава на депонијама.
Контролом отпада смањује се и број инфективних материја, штеточина и глодара, као и ризик од болести повезаних са отпадом