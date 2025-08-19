broken clouds
ЕКОЛОШКО ОДЛАГАЊЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА ЗА ВИШЕ ОД 200.000 ГРАЂАНА Регионална депонија Срем-Мачва успешан пример сарадње и праћења стандарда ЕУ

19.08.2025. 13:38 13:42
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
отпад
Фото: Canva/Dnevnik/Ilustracija

Капитални пројекти у области заштите животне средине напредују, пре свега у изградњи зелене инфраструктуре за управљање чврстим отпадом.

На основу уговора који је крајем јуна потписан, кренуће радови који ће омогућити модернизацију и проширење Регионалног центра за управљање отпадом „Срем-Мачва“ у Сремској Митровици

Овим пројектом Министарства заштите животне средине уводе се савремени стандарди и за пет локалних самоуправа- Сремска Митровица, Шабац, Богатић, Руму и Шид. 

Планирани радови обухватају изградњу друге ћелије депоније, надоградњу и изградњу система за сакупљање процедних вода, резервоара и рециркулационог система, као и хидромреже. Такође је предвиђена изградња система за прикупљање биогаса и постројења за третман процедних вода, уз пратећу инфраструктуру неопходну за функционисање центра по савременим стандардима.

otpad
Фото: Canva/Dnevnik/Ilustracija

Регионална депонија смањиће број дивљих депонија на територијама ових општина, а којих је према подацима било 16 само у Сремској Митровици.

Здравија околина и срећнији грађани

Регионалне депоније значајно доприносе здравијој и безбеднијој животној средини., спречавањем неконтролисаног бацања отпада на дивље депоније, које доводи до загађења земљишта, подземних вода и ваздуха.

У савременим депонијама се систематски прикупља и контролише метан, гас који настаје распадањем органског отпада.

Још један бенефит је подстицање грађана на примарну селекцију у домаћинствима – што грађани одвоје, не завршава на депонијама.

Контролом отпада смањује се и број инфективних материја, штеточина и глодара, као и ризик од болести повезаних са отпадом
 

сремска митровица Мачва регионална депонија
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Војводина Срем
Услови коришћења
