broken clouds
11°C
06.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1714
usd
99.9415
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

"Ухапсиће ме ако уђем у Србију, постоји потерница" АЛБАНСКИ СПОРТСКИ НОВИНАР КОЈИ ЈЕ ПРОВОЦИРАО СРБЕ НЕ ДОЛАЗИ НА МЕЧ ПРОТИВ ОРЛОВА 

06.10.2025. 18:55 19:00
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
Коментари (0)
albanac
Фото: Facebook

Контроверзни албански спортски новинар Арлинд Садику неће извештавати са предстојеће утакмице квалификација за Светско првенство између Србије и Албаније, која се игра 11. октобра у Лесковцу.

Како је сам открио у једној емисији која се емитовала у јужној српској покрајини Косово, против њега постоји потерница у Србији, због чега му неће бити дозвољен улазак у земљу.

- Покушао сам преко институција у Србији, као и преко Албанаца из Прешевске долине, али постоји потерница против мене и нећу моћи да путујем - изјавио је Садику.

Садику је, иначе, изазвао велики скандал тком Европског првенсвта у Немачкој, када је провоцирао Србе. Због тога је чак и истеран са ЕУРО, да би и у Тирани, током сусрета Албаније и Србије, изазвао хаос.

Иначе, сусрет између Србије и Албаније,  првобитно је требало да се игра у Београду, али је премештен у Лесковац из безбедносних разлога.

фудбал албанија Србија
Извор:
Телеграф
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
АЛБАНЦИ ЗНАЈУ ПУТ ДО ПОБЕДЕ НАД СРБИЈОМ: Биће много емоција, али ми смо професионалци
спорт

АЛБАНЦИ ЗНАЈУ ПУТ ДО ПОБЕДЕ НАД СРБИЈОМ: Биће много емоција, али ми смо професионалци

06.10.2025. 13:33 13:36
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ПИКСИ НЕ ОСЕЋА ПРИТИСАК, АПЕЛОВАО НА НАВИЈАЧЕ: Знам тим који ће играти против Албаније

Циљ су две победе

спорт

ПИКСИ НЕ ОСЕЋА ПРИТИСАК, АПЕЛОВАО НА НАВИЈАЧЕ: Знам тим који ће играти против Албаније

06.10.2025. 12:20 12:32
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
СТОЈКОВИЋ О АЛБАНИЈИ: Најважнији противник у овом тренутку, имамо снаге и квалитета да стигнемо до баража за Мундијал 2026.
спорт

СТОЈКОВИЋ О АЛБАНИЈИ: Најважнији противник у овом тренутку, имамо снаге и квалитета да стигнемо до баража за Мундијал 2026.

06.10.2025. 11:38 11:40
Волим
0
Коментар
0
Сачувај