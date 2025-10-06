"Ухапсиће ме ако уђем у Србију, постоји потерница" АЛБАНСКИ СПОРТСКИ НОВИНАР КОЈИ ЈЕ ПРОВОЦИРАО СРБЕ НЕ ДОЛАЗИ НА МЕЧ ПРОТИВ ОРЛОВА
Контроверзни албански спортски новинар Арлинд Садику неће извештавати са предстојеће утакмице квалификација за Светско првенство између Србије и Албаније, која се игра 11. октобра у Лесковцу.
Како је сам открио у једној емисији која се емитовала у јужној српској покрајини Косово, против њега постоји потерница у Србији, због чега му неће бити дозвољен улазак у земљу.
- Покушао сам преко институција у Србији, као и преко Албанаца из Прешевске долине, али постоји потерница против мене и нећу моћи да путујем - изјавио је Садику.
Садику је, иначе, изазвао велики скандал тком Европског првенсвта у Немачкој, када је провоцирао Србе. Због тога је чак и истеран са ЕУРО, да би и у Тирани, током сусрета Албаније и Србије, изазвао хаос.
Иначе, сусрет између Србије и Албаније, првобитно је требало да се игра у Београду, али је премештен у Лесковац из безбедносних разлога.