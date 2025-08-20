НЕКАДА СЕ ИЗ СРПСКЕ АТИНЕ МОГЛО ПАРОБРОДОМ НА ПУТ ОКО СВЕТА, А ЖЕНЕ СУ ИМАЛЕ МАСАЖЕРЕ ЗА СМИРИВАЊЕ Све то може се погледати у Музеју заборављених уметности на 2.500 квадрата са 150.000 артефаката!

У поставци се налази 15 различитих колекција, а сваки предмет је био употребљаван у Војводини.

Посебно су познати на више од 300 скулптура педесетак аутора. Музеј има и колекцију кофера са налепницама која сведоче о путовањима. Некада се из Новог Сада могло на пут око света, а како постоји и објашњење.

Фото: Screenshot Pink

-На пароброд седнете у Новом Саду, одете до Црног мора, одатле до Трста и онда тамо седнете на већи брод и месец дана се возите по свету. За све то поседујемо налепнице, рекламе, али и кофере који су путовали- изјавио је за Пинк телевизију Синиша Жарин, власник музеја.

Фото: Screenshot Pink

У музеју су и старовременска возила, која изнова фасцинирају посетиоце и поред најновијих технологија.

Фото: Screenshot Pink



