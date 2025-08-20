clear sky
28°C
20.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1731
usd
100.4398
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НЕКАДА СЕ ИЗ СРПСКЕ АТИНЕ МОГЛО ПАРОБРОДОМ НА ПУТ ОКО СВЕТА, А ЖЕНЕ СУ ИМАЛЕ МАСАЖЕРЕ ЗА СМИРИВАЊЕ Све то може се погледати у Музеју заборављених уметности на 2.500 квадрата са 150.000 артефаката!

20.08.2025. 11:45 11:54
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
музеј
Фото: Screenshot Pink TV/Ilustracija

У Новом Саду постоји музеј који се тешко налази, а у који сме да се уђе само уз претходну најаву. Мануал музеј заборављених уметности чува више од 150.000 аутентичних артефаката на 2.500 квадрата.

У поставци се налази 15 различитих колекција, а сваки предмет је био употребљаван у Војводини

Посебно су познати на више од 300 скулптура педесетак аутора. Музеј има и колекцију кофера са налепницама која сведоче о путовањима. Некада се из Новог Сада могло на пут око света, а како постоји и објашњење.

muzej
Фото: Screenshot Pink

-На пароброд седнете у Новом Саду, одете до Црног мора, одатле до Трста и онда тамо седнете на већи брод и месец дана се возите по свету. За све то поседујемо налепнице, рекламе, али и кофере који су путовали- изјавио је за Пинк телевизију Синиша Жарин, власник музеја.

žarin
Фото: Screenshot Pink

 

У музеју су и старовременска возила, која изнова фасцинирају посетиоце и поред најновијих технологија.

muzej
Фото: Screenshot Pink


 

музеј уметност српска атина
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Нови Сад
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај