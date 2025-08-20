КАО У АКЦИОНОМ ФИЛМУ Бежао од полиције па се украденим аутом закуцао у ограду
Права филмска потера одиграла се синоћ у Зрењанину када је полиција покушала да заустави аутомобил за чијим воланом се налазила за сада непозната особа. Аутомобил марке “голф 4” претходно је украден испред једне куће у Тителу.
Полицијској управи у Зрењанину је синоћ око 20.30 часова пријављено да је у Тителу нестало путничко возило, а зрењанинска полиција га је убрзо уочила на својој територији.
Дежурна патрола је укључила светлосну и звучну сигнализацију на полицијском возилу, али је возач одбио да стане и наставио је да бежи. Приликом бекства, аутом је ударио у ограду куће и затим побегао са лица места.
Како нам је речено у Полицијској управи у Зрењанину, оперативни рад је у току и интензивно се трага за починиоцем кривичног дела.
Незванично се спомиње да су у украденом возилу биле две особе – једна мушког, а друга женског пола.
Власник украденог аутомобила је изјавио да се возач није зауставио на позив полиције, него је великом брзином побегао у споредну улицу где је изгубио контролу, ударио у ограду и одбио се на пут.
-Када је стигла полиција, пронађен је потпуно уништен аутомобил, али возача и сапутнице није било. Побегли су са лица места. Из аута су нестале паре, а возило је претрпело тоталну штету – испричао је власник украденог аутомобила.
Нашој редакцији јавио се и један од очевидаца овог немилог догађаја.
-Присуствовао сам дивљању, како сам чуо, момка и девојке. Они су у уторак, 19. августа, око 22.05 часова, аутомобилом, који се кретао великом брзином, пресекли Панчевачку улицу код пружног прелаза. Улетели су из улице Деспота Стефана у улицу Александра Белића и ту се се слупали и побегли из аута. Цело време су се чуле полицијске сирене – испричао нам је један од очевидаца.