НОВИ САД ИЗМЕЂУ ЛУКСУЗА И ПРИСТУПАЧНОСТИ Ево где туристи најрадије одседају у Српској Атини и шта их привлачи
Новосадски хотели последњих година бележе стални раст, а понуда је све разноврснија.
Од луксузних хотела у центру, где ноћење са доручком прелази 120 евра, до мањих гарни хотела и хостела који нуде ноћ за 25 до 40 евра, избор је шаролик.
Најтраженији су хотели у близини пешачке зоне и Дунавског парка, као што су хотел Војводина, Пупин и Центар, јер гости желе да буду у срцу града. Многи хотели нуде додатне погодности – од велнес центара до сала за пословне састанке.
За време Егзит фестивала цене расту и до три пута, па су собе често распродате месецима унапред. Гости из иностранства кажу да је Нови Сад град који нуди довољно луксуза за разумну цену док домаћи туристи све чешће бирају повољније опције на периферији.
У последње време популарни су и хотели на Булевару ослобођења и Лиману, јер комбинују близину центра и мирнији амбијент. Хотелски менаџери истичу да су навике гостију промењене – више се тражи добра интернет конекција, доручак на бази шведског стола и могућност касне одјаве.
– Гости и посетиоци, како из Србије тако и из иностранства готово увек траже аранжмане у чије цене је укључена и храна, а последњих година светски тренд је All inclusive понуда – рекли су за „Дненвик” из једног новосадског хотела.
Све више хотела уводи и локалне специјалитете у јеловник, па гости из Немачке или Италије могу пробати војвођански доручак са куленом и домаћим сиром. Посебан сегмент чине пословни туристи. Њима је важна локација у близини Спенса или Сајма, као и доступност паркинга. Поједини хотели улажу у електричне пуњаче за аутомобиле, желећи да прате светске трендове.
Ипак, туристи увек питају највише за поглед – они у центру желе да виде кровове Петроварадина или Катедралу, а они на периферији траже мир и зеленило. Нови Сад је тако успео да обједини луксуз и приступачност, стварајући хотелску понуду која прати ритам града. Иако цене расту, гости се враћају, јер у сваком хотелу проналазе макар делиће новосадске гостољубивости, која је често пресудна у утисцима које носе кући.