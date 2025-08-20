clear sky
БРИЖ И КАРАБАХ НА КОРАК ОД ЛШ: Ренџерс и Ференцварош остали кратких рукава пред домаћим навијачима

20.08.2025. 00:03 00:04
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ/ису/гри
спорт
Фото: TANJUG/Tibor Illyes/MTI via AP

Фудбалери Клуб Брижа и Карабаха су као гости победили резултатом 3:1 Ренџерс, односно Ференцварош, и налазе се веома близу пласмана у Лигу шампиона.

Бриж је на Ајброкс Парку повео већ у трећем минуту, стрелац је био Ромео Вермант после велике грешке одбране Ренџерса. Јорне Спилерс је већ у седмом минуту дуплирао предност Брижа, а Брендон Мехеле је повећао на 3:0 у 20. минуту. Данило Переира је смањио у 50. минуту на коначних 1:3.

Карабах је у Будимпешти победио после великог преокрета. Барнабаш Варга је у 29. минуту довео Ференцварош у вођство, али је Карабах прво изједначио поготком бившег фудбалера Партизана Јанковића у 50. минуту, да би Кевин Медина голом у 67. минуту донео потпуни преокрет гостима. Резервиста Муса Курбанли је голом у 85. минуту поставио коначан резултат.

Реванш мечеви играће се следеће недеље. Победници плеј-офа ће у Лигу шампиона, поражени у Лигу Европе. 

Резултати

Ференцварош - Карабах 1:3 

Црвена звезда - Пафос 1:2

Ренџерс - Клуб Бриж 1:3

Среда

Боде/Глимт – Штурм

Селтик – Каират

Базел – Копенхаген

Фенербахче - Бенфик

лига шампиона
Спорт Фудбал
