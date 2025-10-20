(ФОТО/ВИДЕО) НАЈМОЋНИЈЕ ПЛОВИЛО АМЕРИЧКЕ ВОЈСКЕ СТИЖЕ У НАШ КОМШИЛУК Нуклеарни носач авиона „Џералд Форд“ вредан 13 милијарди долара улази у Јадран!
ВАШИНГТОН/СПЛИТ: Најмоћнији ратни брод америчке морнарице, нуклеарни носач авиона „USS Gerald R. Ford“ (CVN 78), ускоро ће упловити у Сплит, према наводима хрватских медија. Посета се очекује у наредних неколико дана у оквиру планираних активности америчких снага са европским савезницима.
Ово ће бити други долазак „Џералда Форда“ у хрватске воде у последњих пет година - први пут се појавио у Јадрану 2023. године. Иако тачан датум доласка није објављен, очекује се да ће у луку Сплит упловити заједно са пратећим пловилима.
Брод представља најсавременију и најмоћнију пловну платформу на свету, и предводи 12. ударну групу америчке морнарице. Погоњен је нуклеарним реактором нове генерације који омогућава више од 25 година непрекидне пловидбе без допуњавања горива. На палуби може да понесе преко 75 летелица, међу којима су F/A-18 Super Hornet, F-35C, E-2D Hawkeye, као и више врста хеликоптера. Посаду чини око 4.500 људи, укључујући ваздухопловно особље.
Као увертира у долазак овог морнаричког гиганта, последњих дана изнад Отрантских врата и јужног Јадрана забележени су прелети противподморничких авиона P-8A Poseidon, што обично најављује кретање великих поморских снага. Њихови летови имају задатак да провере да ли је морски простор слободан од подморница и потенцијалних претњи.
Изградња носача авиона „USS Gerald R. Ford“ коштала је око 13 милијарди долара, што га чини најскупљим ратним бродом у историји. Укупна вредност целог програма, са развојем технологија и пратећом опремом, процењује се на више од 30 милијарди долара.
Тренутно су у градњи још два брода исте класе – „USS John F. Kennedy“ и „USS Enterprise“, након чијег завршетка ће постепено бити повучени стари носачи класе „Nimitz“, којих америчка морнарица тренутно има десет.