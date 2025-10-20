МАЛО НАМ ЈЕ ОВОГА НА ЗЕМЉИ?! Сад нам смеће пада и из свемира, право у аустралијску пустињу (ФОТО)
Велики комад отпада који је као ужарена маса пао у пустињу Пилбара, у Западној Аустралији, према првим сазнањима изгледа као свемирски отпад који је ушао у атмосферу Земље, саопштиле су полицијске снаге Западне Аустралије.
Ужарену масу открили су радници који раде у оближњем руднику и обавестили полицију.О пореклу мистериозног отпада покренута је истрага полиције, Аустралијске свемирске агенције и Одељење за ватрогасне и хитне службе.
Према првим сазнањима, истраживања указују на објекат који је део свемирске летелице.
Да ли је реч о деловима кинеске ракете
Алис Горман, археолог Аустралијске свемирске агенције навела је да је могуће да је то четврта фаза ракете „Џавелин“, коју је Кина лансирала у септембру 2025. године.
„Према првим проценама наводи се да је горући отпад направљен од влакана угљеника и да је у складу са претходно идентификованим свемирским отпадом, као што су композитне посуде под притиском или ракетни резервоари“, наводи се у саопштењу полицијских снага.
Аустралијски биро за безбедност саобраћаја искључио је било какву везу са комерцијалним авионима.
Проналасци отпада из свемира права су реткост
Овакви догађаји су изузетно ретки на тлу наше планете.Многобројне мере заштите ограничавају шансу да било која орбитална технологија заврши на земљи, укључујући планирани контролисани поновни улазак застарелих свемирских летелица и конструкцију од материјала који сагоревају у атмосфери, тако да велики комади не ударе у земљу.
Већи део Земљине површине прекривен је водом, па је велика вероватноћа да ће сви доспели предмети из свемира да заврше у неком океану, а не на копну.
У Западној Аустралији је 2023. години на једној од плажа пронађен део свемирске летелице.
Ако пронађете објекат за који мислите да је свемирски отпад, Аустралијска свемирска агенција упозорава да га не додирујете, јер свемирски објекти могу садржати опасне материјале. Уместо тога, требало би да контактирате своје локалне службе за хитне случајеве, које ће затим проценити објекат и истражити његово порекло.
