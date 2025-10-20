ПОТВРДИЛА ПРЕТХОДНУ ИНСТАГРАМ ОБЈАВУ Студенткиња Пољопривредног факултета поновила да је полицајци нису повредили ОГЛАСИО СЕ МУП
Министарство унутрашњих послова саопштило је да је јутрос од 9.30 до 10.45 часова, студенткиња Пољопривредног факултета А. П. (21) у изјави у Служби за Високо- технолошки криминал потврдила своју објаву на инстаграм налогу, односно да није повређена од стране полицијских службеника у полицијској станици.
Она је у присуству адвоката дала обавештење у својству грађанке у полицији у Служби за ВТК поводом захтева тужиоца за ВТК, саопштио је МУП.
Студенткиња А. П. је потврдила аутентичност Инстаграм налога и њене објаве на том налогу у којој демантује да се ради о њој, односно да није повређена од стране полицијских службеника, као и да није била у просторијама полиције.
А. П. је изјавила да никад, ни сада ни раније, није била привођена у полицију.
Она је изјавила да се не налази на фотографијама које су објављене, као и да није била учесник догађаја који се спомињу на објави студената у блокади, односно да није пронашла никакву наведену барбику, јер месецима, по њеним речима, није била на свом радном месту, углавном је радила од куће, наводи се у саопштењу.
Из МУП-а наводе да ће, имајући у виду да је овде у питању део истраге коју води тужилац за ВТК, студенткиња дати потребна обавештења и у делу истраге које води Треће ОЈТ.
"Али јасно је да ове изјаве саме студенткиње више не дотичу креаторе и носиоце кампање лажи, јер им руше концепт. Истрага се мора завршити до краја, ако је истина, да се утврди одговорност полиције, ако није онда да се санкционише лажно оптуживање полиције и узнемиравање јавности", наведено је у саопштењу МУП-а.
Студенти у блокади Пољопривредног факултета Универзитета у Београду објавили су на свом инстаграм налогу 14. октобра тврдње да је њихова колегиница одведена у полицијску станицу и да је тамо била малтретирана, уз фотографије са повредама на телу за које су тврдили да их је она задобила.
Они су на инстаграму објавили и фотографију на којој се види глава барбике офарбана у црвено, а за коју су тврдили да ју је девојка пронашла у близини свог радног места 25. септембра.
Одмах након објаве тих тврдњи МУП је након провера саопштио да А. П. наведеног дана, односно 24. септембра није била у просторијама ПУ за град Београд, те да ни полицајци нису поступали према њој.
МУП саопштио и да се А. П. 22. априла јавила у Ургентни центар ради указивање лекарске помоћи, јер је задобила лаке телесне повреде у саобраћајној незгоди на територији Старе Пазове.
Треће основно јавно тужилаштво у Београду је од МУП-а затражило да прикупи све податке у вези овог догађаја.
И сама А. П. је 15. октобра на друштвеној мрежи Инстаграм демантовала тврдње објављене на Инстаграм налогу студената у блокади Пољопривредног факултета наводећи да су неистините информације да је била у просторији полиције и да су је полицјаци повредили.
Она је навела и да јој је жао што је њено име искоришћено на такав начин чиме су, како је рекла, људи доведени у заблуду, а она у опасност.
Министар Ивица Дачић је синоћ рекао да су прегледани снимци камера који потврђују да студенткиња није била у полицијској станици ни 23. ни 24. септембра, а и раније је изјавио да су тврдње о њеном повређивању лажне и да су пласиране са политичким циљем.
Опозициони посланици тражили су прошле недеље током скупштинске расправе да се огласе МУП, министар и директор полиције поводом случаја, како су тврдили, студенткиње према којој је полиција применила прекомерну силу.
Они су позвали Дачића да се поводом, како су тврдили, бруталног поступања и тортуре полиције над студенткињом, тини, а Покрет за преокрет је тражио смену министра и директора полиције.
Председница Скупштине Ана Брнабић поручила им је да злоупотребљавају говорницу и да је МУП о том случају изнео истину, али која њих, изгледа не занима.