ПОТВРДИЛА ПРЕТХОДНУ ИНСТАГРАМ ОБЈАВУ Студенткиња Пољопривредног факултета поновила да је полицајци нису повредили ОГЛАСИО СЕ МУП

20.10.2025. 17:03 17:10
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: Илустрација

Министарство унутрашњих послова саопштило је да је јутрос од 9.30 до 10.45 часова, студенткиња Пољопривредног факултета А. П. (21) у изјави у Служби за Високо- технолошки криминал потврдила своју објаву на инстаграм налогу, односно да није повређена од стране полицијских службеника у полицијској станици.

Она је у присуству адвоката дала обавештење у својству грађанке у полицији у Служби за ВТК поводом захтева тужиоца за ВТК, саопштио је МУП.

Студенткиња А. П. је потврдила аутентичност Инстаграм налога и њене објаве на том налогу у којој демантује да се ради о њој, односно да није повређена од стране полицијских службеника, као и да није била у просторијама полиције. 

А. П. је изјавила да никад, ни сада ни раније, није била привођена у полицију.

Она је изјавила да се не налази на фотографијама које су објављене, као и да није била учесник догађаја који се спомињу на објави студената у блокади, односно да није пронашла никакву наведену барбику, јер месецима, по њеним речима, није била на свом радном месту, углавном је радила од куће, наводи се у саопштењу.

Из МУП-а наводе да ће, имајући у виду да је овде у питању део истраге коју води тужилац за ВТК, студенткиња дати потребна обавештења и у делу истраге које води Треће ОЈТ.

"Али јасно је да ове изјаве саме студенткиње више не дотичу креаторе и носиоце кампање лажи, јер им руше концепт. Истрага се мора завршити до краја, ако је истина, да се утврди одговорност полиције, ако није онда да се санкционише лажно оптуживање полиције и узнемиравање јавности", наведено је у саопштењу МУП-а.

Студенти у блокади Пољопривредног факултета Универзитета у Београду објавили су на свом инстаграм налогу 14. октобра тврдње да је њихова колегиница одведена у полицијску станицу и да је тамо била малтретирана, уз фотографије са повредама на телу за које су тврдили да их је она задобила.

Они су на инстаграму објавили и фотографију на којој се види глава барбике офарбана у црвено, а за коју су тврдили да ју је девојка пронашла у близини свог радног места 25. септембра.

Одмах након објаве тих тврдњи МУП је након провера саопштио да А. П. наведеног дана, односно 24. септембра није била у просторијама ПУ за град Београд, те да ни полицајци нису поступали према њој.

 МУП саопштио и да се А. П. 22. априла јавила у Ургентни центар ради указивање лекарске помоћи, јер је задобила лаке телесне повреде у саобраћајној незгоди на територији Старе Пазове.

Треће основно јавно тужилаштво у Београду је од МУП-а затражило да прикупи све податке у вези овог догађаја.

И сама А. П. је 15. октобра на друштвеној мрежи Инстаграм демантовала тврдње објављене на Инстаграм налогу студената у блокади Пољопривредног факултета наводећи да су неистините информације да је била у просторији полиције и да су је полицјаци повредили.

Она је навела и да јој је жао што је њено име искоришћено на такав начин чиме су, како је рекла, људи доведени у заблуду, а она у опасност.

Министар Ивица Дачић је синоћ рекао да су прегледани снимци камера који потврђују да студенткиња није била у полицијској станици ни 23. ни 24. септембра, а и раније је изјавио да су тврдње о њеном повређивању лажне и да су пласиране са политичким циљем.

Опозициони посланици тражили су прошле недеље током скупштинске расправе да се огласе МУП, министар и директор полиције поводом случаја, како су тврдили, студенткиње према којој је полиција применила прекомерну силу.

Они су позвали Дачића да се поводом, како су тврдили, бруталног поступања и тортуре полиције над студенткињом, тини, а Покрет за преокрет је тражио смену министра и директора полиције.

Председница Скупштине Ана Брнабић поручила им је да злоупотребљавају говорницу и да је МУП о том случају изнео истину, али која њих, изгледа не занима.

 

