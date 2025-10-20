overcast clouds
15°C
20.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1835
usd
100.3971
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ВИШЕ ПУТА ГА УДАРИО У ГЛАВУ, ПА ГА ОСТАВИО ДА ЛЕЖИ НА УЛИЦИ Ухапшен младић (21) у Нишу због задавања тешких телесних повреда мушкарцу (42) СВЕМУ ПРЕТХОДИЛА РАСПРАВА

20.10.2025. 17:07 17:09
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

НИШ: Полиција у Нишу ухапсила је М. З. (21) из тог града због постојања основа сумње да је у недељу увече зауставио аутомобил марке "фијат" у којем је возио мушкарца (42) са којим се претходно расправљао, више пута га ударио у главу, а потом га оставио на улици и возилом се удаљио.

Након тога се осумњичени убрзао, како се сумња, вратио и четрдесетдвогодишњаку задао још неколико удараца рукама и ногама, а затим побегао.
 

У саопштењу Министарства унутрашњих послова наводи се да је полиција осумњиченог ефикасном радом брзо пронашла и ухапсила по налогу Основног јавног тужилаштва у Нишу.
 

Повређени мушкарац је са тешким телесним повредама збринут у Универзитетско-клиничком центру Ниш. 
 

Увиђај на лицу места извршио је дежурни основни јавни тужилац у Нишу, у сарадњи са припадницима Полицијске управе у овом граду.
 

Осумњичени се терети за кривично дело тешка телесна повреда, одређено му је задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен надлежном јавном тужиоцу.
 

расправа туча хапшење
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Вести Хроника
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ВИДЕО) ДРАМАТИЧНО У ИТАЛИЈИ! Хаос, туча навијача по улицама радиле штангле и бакље

(ВИДЕО) ДРАМАТИЧНО У ИТАЛИЈИ! Хаос, туча навијача по улицама радиле штангле и бакље

18.10.2025. 16:00 16:05
Волим
0
Коментар
0
Сачувај