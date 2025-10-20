ВИШЕ ПУТА ГА УДАРИО У ГЛАВУ, ПА ГА ОСТАВИО ДА ЛЕЖИ НА УЛИЦИ Ухапшен младић (21) у Нишу због задавања тешких телесних повреда мушкарцу (42) СВЕМУ ПРЕТХОДИЛА РАСПРАВА
НИШ: Полиција у Нишу ухапсила је М. З. (21) из тог града због постојања основа сумње да је у недељу увече зауставио аутомобил марке "фијат" у којем је возио мушкарца (42) са којим се претходно расправљао, више пута га ударио у главу, а потом га оставио на улици и возилом се удаљио.
Након тога се осумњичени убрзао, како се сумња, вратио и четрдесетдвогодишњаку задао још неколико удараца рукама и ногама, а затим побегао.
У саопштењу Министарства унутрашњих послова наводи се да је полиција осумњиченог ефикасном радом брзо пронашла и ухапсила по налогу Основног јавног тужилаштва у Нишу.
Повређени мушкарац је са тешким телесним повредама збринут у Универзитетско-клиничком центру Ниш.
Увиђај на лицу места извршио је дежурни основни јавни тужилац у Нишу, у сарадњи са припадницима Полицијске управе у овом граду.
Осумњичени се терети за кривично дело тешка телесна повреда, одређено му је задржавање до 48 часова и он ће, уз кривичну пријаву, бити приведен надлежном јавном тужиоцу.