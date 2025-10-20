ЖЕНА ИЗ СРБИЈЕ „ОПЕРИСАЛА“ ПО РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ "Скидала црну магију", ојадила жртве за невероватан износ
20.10.2025. 16:29 16:38
Полиција је поднела пријаву против Ђ.Н. из Србије због сумње да је под "плаштом скидања црне магије" преварила троје Бањалучана за 45.000 КМ, јавља АТВ.
Према незваничним сазнањима портала АТВ, жртве су осумњичену контактирале преко интернет станице на којој је нудила услуге скидања црне магије.
У ПУ Бањалука наводе да је Ђ.Н. осумњичена да је починила кривично дело преваре.
"Лице Ђ.Н. се сумњичи се да је наведено кривично дело починило у претходном периоду на начин да је довело у заблуду три лица из Бањалуке која су за услуге 'скидања црне магије' послале златни накит и уплатила новац у укупном износу од око 45.000 КМ", саопштила је ПУ Бањалука.