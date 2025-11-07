У ГРАДУ ПРОГЛАШЕН ДАН ЖАЛОСТИ
НАЈНОВИЈИ ДЕТАЉИ ТРАГЕДИЈЕ У КОЈОЈ ЈЕ ЖИВОТ ИЗГУБИО МЛАДИЋ (18) Угашен је још један млади живот након стравичне саобраћајне несреће
У тешкој саобраћајној несрећи у Озљу смртно су страдала двојица 18-годишњака, док је трећи путник тешко повређен.
Према речима сведока, кроз насеље су се возили чак 160 километара на сат.
Полиција је саопштила како су сви путници били везани, но то није спасило двојицу младића.
"Ми смо били у кући, ја сам мислила да је потрес. Сви смо истрчали ван. Један дечко је кроз задња врата изашао ван, до пола и рекао "дајте помозите, дајте помозите ногу ми је укочило". На брзину смо га питали да ли је још неко с њим, а он нам је рекао да су још двојица. Али они нису давали никакве знакове, ни гласове. Не могу себи доћи, страшно. Не знам шта друго рећи само да је то велика трагедија", рекла је Јаница Звонарић из Озља за ГП Маљевац.
Сувозач је преминуо на месту, док су возач и 24-годишњи путник хитно пребачени у карловачку болницу. Возач, такође 18-годишњак је касније подлегао повредама.
Полиција је саопштила како је аутомобил слетео изван коловоза те је прво ударио у руб тротоара од којег се у неконтролисаном кретању одбио и ударио у метални стуб хидранта, потом у камени стуб и дворишну ограду 57-годишњака где се преврнуо и зауставио на боку.
Звонарић је испричала како је из аутомобила испао мотор у њен врт.
"Стуб и ограду су покидали, а лампа је одлетела на кров терасе. Возили су 160, бар тако кажу", рекла је.
Дан жалости
Градоначелница Лидија Бошњак донела је одлуку о проглашењу Дана жалости у петак, 6. новембра, на подручју Града Озља.
"Град Озаљ, на челу с градоначелницом, изражава најдубље саучешће породицама, пријатељима и свима који су познавали Антонија и Леона чији ће трагичан губитак дубоко остати у срцима свих грађана нашега града", пише на Фејсбук страници Града.