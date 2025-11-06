clear sky
ТИНЕЈЏЕР ПОГИНУО У НЕЗАПАМЋЕНОМ УДЕСУ Тешке телесне повреде задобили возач и други сапутник

06.11.2025. 08:56 09:10
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Фото: Дневник

У слетању возила с пута синоћ око 19.39 часова у Озљу у Хрватској, младић (18) је изгубио живот, а возач аутомобила (18) и 24-годишњи путник тешко су повређени.

Како наводи полиција, трагедија се догодила на коловозу Тршке улице на подручју града. 

Путничким аутомобилом карловачких регистарских ознака управљао је 18-годишњак који је због неприлагођене брзине у кривини изгубио надзор над управљачем, па је у заношењу слетео с коловоза и ударио у ивицу тротоара.

"Затим је, у неконтролисаном кретању, ударио у метални стуб хидранта, а потом у камени стуб и дворишну ограду 57-годишњака, где се преврнуо на бок и зауставио. У саобраћајној несрећи возач и 24-годишњи путник из возила тешко су повређени, док је 18-годишњи сувозач на месту погинуо", наводи се у полицијском саопштењу.

Полиција наводи да су о увиђају обавестили дежурну заменицу Жупанијске државне тужитељке у Карловцу, која је обављање увиђаја препустила полицији. Током увиђаја је потврђено да су возач и оба путника користили сигурносни појас. 

Од тренутка саобраћајне несреће до 00.35 часова после поноћи саобраћај је био у прекиду и одвијао се обилазним улицама. 

По завршетку криминалистичког истраживања, због изазивања саобраћајне несреће у друмском саобраћају, против возача путничког аутомобила надлежном државном тужилаштву биће поднета кривична пријава, саопштила је полиција. 

(Telegraf.rs)

погинуо младић саобраћајна несрећа
Извор:
Telegraf.rs
Пише:
Дневник
