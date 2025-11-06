ГРАЂАНИ СРБИЈЕ КАО ЈЕДАН СУ, У МИРУ, БЕЗ НАСИЉА И БЛОКАДА ДОЧЕКАЛИ БРАЋУ И СЕСТРЕ СА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ Месаровић: Увек ћемо бити сабрани око оног најсветијег, а то је борба за бољи живот и напредак отаџбине
Потпредседница Владе Србије и министарка привреде Адријана Месаровић изјавила је да је поносна на грађане Србије, који су, као један, корачали за слободан и достојанствен живот у миру, без насиља и блокада, и дочекали суграђане са Косова и Метохије, који већ осми дан пешаче ка Новом Саду.
-Из далеке Кине, где боравим у радној посети, шаљем им срце и снагу. Увек ћемо бити сабрани око оног најсветијег, а то је борба за бољи живот наших грађана и даљи развој и напредак наше отаџбине. Ми никоме не желимо зло, али не дамо да нам неко руши кућу. Желимо мир! Желимо да наша Србија настави да побеђује! Увек ћемо де борити за наше Косово у Метохију и наш народ који упркос свим патањама и притисцима кроз које пролази, воли и верује у своју отаџбину - написала је нагласила је Месаровић на Инстаграму.
-Пратимо политику континуитета председника Александра Вучића, Владе Републике Србије и Српске напредне странке на челу са Милошем Вучевићем, јер само тако ћемо заједно изградити сигурнију и просперитетнију Србију - поручила је Месаровић.