КРВАВИ ОБРАЧУН ИСПРЕД ПОЛИЦИЈСКЕ СТАНИЦЕ Полицајац пуцао у девојку након што га је напала ножем
Око 4 сата јутрос, дошло је до инцидента на улазу у полицијску станицу Савски венац када је држављанка (24) Босне и Херцеговине без икаквог очигледног повода ножем напала полицијског службеника који је обезбеђивао станицу.
Овај напад се догодио на улазном степеништу. Полицајац је, избегавајући више узастопних насртаја, покушао да обузда девојку, али она, упркос издатим упозорењима, није имала намеру да одустане од напада.
Како би се заштитио, полицијски службеник је био приморан да употреби службени пиштољ, погодивши девојку у ногу, сазнаје Telegraf.rs.
Девојка је одмах превезена на Војномедицинску академију (ВМА).
Према првим информацијама, налази се у свесном и комуникативном стању са повредом доњег екстремитета.
На лицу места је обављен увиђај. Мотив напада на полицијског службеника за сада је непознат и биће утврђен током детаљне истраге коју ће спровести надлежни органи.