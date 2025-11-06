ДРОН БЛОКИРАО АЕРОДРОМ У НЕМАЧКОЈ Хитно обустављени летови
Летови на немачком аеродрому у Хановеру привремено су обустављени у среду увече након што је у близини аеродрома примећен дрон, саопштила је полиција.
Аеродром је био затворен од 22 до 22.45 након што је пилот пријавио да је видео дрон, рекао је портпарол полиције за ДПА.
Према првим информацијама, дрон је летео изнад оближње индустријске зоне.
Три авиона су преусмерена, навео је портпарол. Остали авиони успели су да слете и полете, али уз кашњења.
Један од преусмерених авиона требало је да стигне из Франкфурта, али је преусмерен у Хамбург, сазнаје ДПА.
Дронови су протеклих дана више пута примећени и ометали су рад аеродрома и у другим деловима Немачке.
У недељу су летови на аеродрому у Бремену били обустављени скоро сат времена након што је уочен дрон. У петак увече аеродром Берлин Бранденбург био је затворен око два сата из истог разлога.
Дронови представљају безбедносни ризик у близини аеродрома јер могу ометати полетања и слетања.
Немачка контрола ваздушног саобраћаја забележила је више инцидената с дроновима на аеродромима у Бремену и Хановеру ове године.