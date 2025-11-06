clear sky
(ВИДЕО) ШОК У НОВОМ ПАЗАРУ Дивља свиња виђена у БЛИЗИНИ КУЋА И ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

06.11.2025. 07:21 07:33
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Коментари (0)
а
Фото: Pixabay.com

Дивља свиња примећена је у уторак у новопазарском насељу Мур, што је изазвало велику забринутост мештана.

Животиња је снимљена у трку у близини породичних кућа и недалеко од основне школе. 

Према речима становника, ово је први пут да је дивља свиња виђена у том делу града.

Претпоставља се да је дошла са околних брда у потрази за храном. За сада није забележена никаква штета нити је неко пријавио повреде. 

Надлежне службе још увек нису реаговале због појаве опасне дивље животиње. 

Мештани моле надлежне да предузму мере како би се спречиле сличне ситуације у будућности, јер се ради о насељеном подручју са великим бројем деце и пролазника.

(Telegraf.rs)

