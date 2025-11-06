СПЦ И ВЕРНИЦИ ДАНАС СЛАВЕ СВЕТОГ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА АРЕТУ Сећање на страдање хришћана у Неграну
Овај мученик пострадао је за Христову веру са још више од 4.000 хришћана, свештеника, грађана, жена и деце.
Арета је био градоначелник у граду Неграну у земљи Омиритској (јужна Арабија), и било му је 95 година када је пострадао. Омиритском земљом владао је тада Јеврејин Дунаан, гонитељ хришћана.
Решен да потпуно истреби хришћане из своје земље он је опколио хришћански град Негран, и најпре поручио грађанима, да ако се не одрекну Христа, он ће их све смрћу уморити. Грађани су затворили капије, па је Дунаан дуго и безуспешно нападао на градске зидине. Тада се кнез заклео грађанима, да им ништа неће учинити, само нека му отворе градске капије, да уђе и узме данак, који му они дугују, па ће се потом одмах удаљити. Хришћани су поверовали и отворили капије. Тада је Јеврејин позвао старца Арету са свим угледним грађанима, и све их посекао мачем. И учинио потом страховити покољ по граду.
Када је чуо за ово византијски цар Јустин врло се ожалостио и написао писмо етиопском цару Елезвоју, да иде на Дунаана с војском и освети невину хришћанску крв. Елезвој је послушао Јустина, ударио с војском на кнеза Омиритског, победио га, сву му војску погубио, а њега мачем посекао. За кнеза Омиритског, по Божјем откровењу, био је постављен побожни човек Аврамије, а за архиепископа Омиритског, опет по Божјем откровењу свети Григорије. У Неграну су хришћани обновили храм светој Тројици, који је Дунаан сагорео и подигао храм светом мученику Арети и осталим мученицима негранским. Пострадали су и венац мученички од Господа примили 523. године.
Свети мученик Арета постао је симбол праведног владара који остаје уз свој народ у најтежим тренуцима, он је заштитник невиних који на данашњи дан, каже предање, треба да му се помоле речима: "Страдањима светих, који су пострадали за тебе, умољен буди Господе, и све наше болести исцели, молимо ти се, човекољупче".