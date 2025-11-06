ЈЕСЕН ПОЛАКО ПОКАЗУЈЕ ЗУБЕ Приземни мраз и магла на северу ЕВО КАКВО НАС ВРЕМЕ ОЧЕКУЈЕ ЗА ВИКЕНД
Ујутру понегде на западу Војводине очекује се по котлинама и долинама река краткотрајна магла, а у северним, западним и централним пределима Србије местимично и слаб приземни мраз.
Током дана РХМЗ најављује претежно сунчано, осим на истоку и југу Србије где ће бити облачно, а од средине дана са кишом.
Ветар ће бити слаб до умерен источни и југоисточни, у доњем Подунављу повремено и јак. Најнижа температура од 0 до 6 °Ц, највиша дневна од 12 до 16 °Ц.
До уторка према временској прогнози умерено и потпуно облачно, местимично са кишом, у петак у источним и јужним пределима, као и на југу Баната, док се за викенд и у понедељак киша очекује у већини крајева наше земље.
У уторак се очекује и престанак падавина, а затим суво са дужим сунчаним периодима.
Хладно јутро, на ширем подручју града слаб приземни мраз и краткотрајна магла, а током дана претежно сунчано уз слаб до умерен источни и југоисточни ветар и највишу дневну температуру око 16 степени. Крајем дана очекује се наоблачење.
За викенд се очекује киша у већини крајева Србије, а престанак падавина од уторка.