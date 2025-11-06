„ДНЕВНИК” САЗНАЈЕ
МАРТОНУ РОБОТКИ ИЗ СРБОБРАНА ПОНОВО ПРОДУЖЕН ПРИТВОР Завршне речи за убиство мајке 14. новембра
На почетку суђења Мартону Роботки (37) из Србобрана, који се терети за убиство мајке, изложена је оптужба, те је након уводних излагања и предлагања доказа странака спроведен доказни поступак, сазнаје „Дневник”.
Након што је окривљени М. Р. изнео одбрану, саслушан је вештак из области судске медицине као и представник комисије из Специјалне затворске болнице у Београду, а потом су саслушани и В. Н., К. Б., Б. Б., С. Д., Л. Д. и П. Ф., у својству сведока.
Суђење ће бити настављено 14. новембра, за када је планирано изношење завршних речи странака. Окривљени ће тада у Виши суд у Сомбору бити доведен из притвора који му је, решењем претресног већа, продужен до даље одлуке суда, а најдуже до 1. јануара 2026. године.
Осуђиван због насиља у породици
Oкривљени Мартон Роботка је, како су за „Дневник” рекли у Основном суду у Врбасу, три пута правноснажно осуђиван због насиља у породици, а последњи пут 2022. године, када је осуђен на казну затвора у трајању од две године. Претходно је 2019. осуђен на годину и два месеца, а годину раније на годину дана затвора. Такође, изрицане су му и хитне мере у складу са Законом о спречавању насиља у породици, и то 2019. и 2022. године.
Мартон Роботка се оптужницом терети за кривично дело тешко убиство, које се догодило у ноћи између 7. и 8. јануара, а беживотно тело Мирјане Роботке (79) пронађено је у јутарњим часовима у породичној кући у Србобрану, у Војвођанској улици 6, у којој је живела са сином.
Како „Дневник” незванично сазнаје, син је признао да је ударцима усмртио своју мајку
Према речима комшија страдале жене и њеног сина, Мартон Роботка је око 6.30 часова на улици срео комшију и рекао му да му је мајка умрла и да не зна шта да ради. Убрзо потом, једна комшиница је позвала Хитну помоћ, али је, нажалост, лекарска екипа могла само да констатује смрт несрећене жене која је на телу имала повреде и о томе обавестила полицију.
Житељи Војвођанске улице су испричали за наш лист да је Мартон Роботка волео да попије и да је био насилан према сада покојној Мирјани, али га је она, без обзира на то, како кажу, ипак штитила јер је веровала да ће се поправити.