СРБИЈА ЗА КИНЕСКЕ ПРИЈАТЕЉЕ И ПАРТНЕРЕ ПРЕДСТАВЉА КАПИЈУ КА ЕВРОПИ Месаровић: Србија иде напред, а свако ново партнерство је доказ снаге наше економије
Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровићу у Шангају се састала се са Јин Тонгује, председником компаније „Cherу Аytomobile co. ltd”, једне од највећих светских компанија у производњи путничких возила која на годишњем нивоу произведе 3 милиона аутомобила, и разговарам о могућностима и потенцијалу отварања њиховог производног погона у Србији.
-Србија за наше кинеске пријатеље и партнере представља капију ка Европи, а Споразум о слободној трговини даје много додатних могућности на основу којих кинеске компаније које произведу у Србији преко 51% производа, могу да користе низ других споразума које наша земља има закључене са другим земљама. Управо захваљујући челичном пријатељству између председника Александра Вучића и председника Си Ђинпинга, омогућени су односи засновани на узајамном поверењу и поштовању, као и сусрети са највећим кинеским компанијама и њиховим највишим менаџментом. Са радошћу очекујемо скору посету председника компаније Јин Тонгуја Србији, где ћемо наставити разговоре о даљој сарадњи. Србија иде напред, а свако ново партнерство је доказ снаге наше економије - рекла је Месаровић.