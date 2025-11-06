САЈАМ У ШАНГАЈУ ЈЕ ОГРОМНА ПРИЛИКА ЗА СРПСКЕ ПРИВРЕДНИКЕ ДА ПОКАЖУ СВОЈ ПОТЕНЦИЈАЛ Месаровић: Српски производи су добродошли у Кину, држава ће помоћи онима који тек започињу извоз
Потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић изјавила је да је Сајам увоза „China International Import Expo“ у Шангају, један од највећих и најзначајнијих међународних сајмова увоза на свету, прилика за Србију да представи све своје привредне потенцијале, као и за наше привреднике да покажу квалитет и иновативност својих производа.
-Србија већ осму годину заредом учествује на Сајму увоза „China International Import Expo“ у Шангају, једном од највећих и најзначајнијих међународних сајмова увоза на свету. Ово је огромна прилика за нашу земљу да представи све своје привредне потенцијале, као и за наше привреднике да покажу квалитет и иновативност својих производа. Ове године на Сајму се представило више од 22 компаније из Србије, углавном из прехрамбене индустрије, али и предузећа из области иновационих делатности. Велики број ових компанија већ успешно извози на кинеско тржиште и остварује конкретне пословне резултате, а ми ћемо као држава помоћи и онима који тек започињу извоз да успоставе сарадњу са потенцијални пословним партнерима из Народне Републике Кине и да обезбеде пласман својих производа до крајњих потрошача. Сајам у Шангају је уједно и прилика за успостављање нових пословних веза са представницима и других држава излагача са, а са којима Србија има трговинске споразуме и преференцијални приступ тржиштима. Ипак, наш примарни фокус у Шангају био је представљање Србије нашим кинеским пријатељима и партнерима, у земљи са којом нас везује челично пријатељство, међусобно поверење и поштовање, али и све већи обим економске срадње - изјавила је Месаровић.
Српски производи су, како је рекла Месаровић, добродошли у Кини, препознати су по свом квалитету, али и конкурентни, захваљујући Споразуму о слободној трговини, што је резултат снажних односа и визионарског лидерства председника Александра Вучића и председника Си Ђинпинга.
-Председник Вучић, Влада Србије и Српска напредна странка на челу са Милошем Вучевићем воде одговорну економску политику која омогућава да српска привреда буде препозната у свету као поуздан партнер. Поносна сам што као члан делегације Владе Србије имам прилику да представљам нашу земљу и све наше привредне потенцијале, као и српске производе у НР Кини са којoм је сарадња од стратешког значаја за будућност Србије - рекла је Месаровић.