ПРИВАТНИ СТУДЕНТСКИ ДОМОВИ СВЕ ПОПУЛАРНИЈИ Ове године пад потражње станова, а кирија се и даље држи - За гарсоњеру до 600 евра
Приватни студентски домови биће ове године једна од алтернатива за све студенте који нису на буџету или су из неког разлога остали „испод црте“ на расподели соба.
С друге стране, они који се одлуче на изнајмљивање станова мораће да издвоје знатно више новца за локације у близини факултета.
У огласима се могу наћи различите понуде које бисмо могли да дефинишемо као „алтернативне студентске домове“ – од приватних кућа и вила до студентских хостела. Оно што је приметно је да већина ових објеката академцима нуди смештај на погодним локацијама по нешто приступачнијим ценама у односу на кирије, али ипак знатно скупље него у класичном студентском дому.
Тако један од домова који се налази у приватној кући у самом центру Београда, на општини Стари град, нуди смештај за студенте по цени од 90 евра у коју су укључени сви трошкови – од кирије до комуналија и интернета. Све спаваће собе су трокреветне и четворокреветне, а коришћење купатила је заједничко. Студенти на раполагању имају и читаоницу, у којој сваки од њих има своје место, сто, орман и полице за књиге. Академци у овом смештају имају и дневни боравак, кухињу са трпезаријом, на располагању им је двориште са баштом, док је кућа обезбеђена видео надзором, а студенти имају своје кључеве и нису ограничени временом доласка.
Један од мини студентских домова у београдској општини Звездара издаје двокреветне собе у Миријеву за 140 евра по особи. Месечне режије износе додатних 30 евра.
И студенти техничких факултета, судећи по огласима, могу да нађу смештај у близини својих школа, па је тако у Рузвелтовој улици цена по особи 190 евра плус 60 евра за месечне режије. Собе су двокреветне и свака има засебно купатило са тоалетом. Кухиња са трпезаријом и дневни боравак су заједнички.
Студентима се преко интернет огласа као опције за смештај нуде и виле. Једна од њих налази се на Вождовцу, у близини Фармацеутског, Саобраћајног, Факултета организационих наука и Сингидунума. Иако цена није наведена, у самом огласу се прецизира да објекат поседује 27 једнокреветних соба, 12 купатила, заједничку кухињу са трпезаријом од 120 квадратних метара са свим посуђем и уређајима за припрему и чување хране.
Осим смештаја, вила нуди чишћење санитарија два пута недељно, чишћење соба, замену постељине и пешкира на осам дана. У цену смештаја улази и вода, струја, грејање, wi-fi, интернет.
Један од приватних студентских домова у Новом Саду, који за разлику од већине оглашених објеката има и сајт на коме се могу пронаћи детаљније информације, академцима нуди смештај по цени од 185 евра месечно у коју су укључени сви трошкови.
“Дом располаже са 48 пространих двокреветних соба, а свака од њих поседује кревет, радни сто, гардеробер и, што је студентима најважније – има своје купатило и добро опремљену кухињу. Позициониран на доброј локацији, студентски дом у пуном капацитету може да усели 96 студената”, наводи се.
У Нишу се чак може наћи и хостел за студенте, који по цени од 250 евра месечно академцима нуди смештај у близини центра граа и Грађевинско-архитектонског, Електронског, Машинског и Филозофског факултета.
Како се наводи у огласу, смештај нуди три собе са засебним купатилима и засебним улазом. Свака соба поседује ТВ, клима уређај, сто за учење, кревет и мини фрижидер. У заједничкој просторији која је обезбеђена видео надзором налази се мини кухиња опремљена посуђем, прибором и свим неопходним кухињским елементима. Студенти на располагању имају веш машину и сушилицу, а максималан капацитет је једна особа по соби.
“У цену издавања урачунати су трошкови воде, струје, дигиталне ТВ, wifi, мењање постељине, пешкира и чишћења собе два пута месечно. По изнајмљивању собе потписује се стандардни уговор о издавању собе, а потребно је обезбедити и депозит у цени једне месечне кирије која се урачунава за последњи месец боравка. У смештају влада мир погодан за учење и одмор”, прецизира се у огласу.
Како се крећу цене станова?
За разлику од прошле године, овог лета је потражња за студентским смештајем знатно мања.
“Тренутно бележимо стабилно интересовање уз мање сезонске осцилације, али и благи пад потражње у последњих годину дана, у складу са општим трендовима на тржишту некретнина. Током 2024. године је сезона издавања кренула снажније већ у другој половини јула, док ове године такав раст потражње још није забележен”, каже у разговору за Biznis.rs Александра Михајловић, ПР менаџер портала 4zida.rs.
Према подацима са сајта 4zida.rs, локације у Београду које су у близини већих факултета и даље су међу најтраженијима када је реч о изнајмљивању станова. Михајловић објашњава да близина факултета значајно утиче на раст цена закупа, али су и поред тога станодавци на овим адресама ретко у проблему да нађу закупце.
“Најтраженији су мањи станови, нарочито гарсоњере и једнособни, потом двособни. Код Вуковог споменика се гарсоњере издају у распону од 350 до 600 евра, у зависности од структуре, опремљености и спратности”, наводи наша саговорница.
На Вождовцу, у близини Факултета организационих наука, Саобраћајног и Фармацеутског, цене гарсоњера и мањих станова крећу се од 450 до 550 евра, док центар града, тачније локација око Студентског трга у близини Филолошког, Филозофског и Природно-математичког факултета, спада у скупље зоне.
“На овој локацији месечне кирије варирају од око 650 евра за једнособан стан до 1.600 евра колико је оглашен четворособан стан од 100 квадрата. Баново Брдо, где се налази Шумарски факултет, има нешто ниже цене – гарсоњере се могу наћи за око 500 евра”, истиче Михајловић.
Иако су ове локације најтраженије, наша саговорница објашња да студенти који желе повољније опције често бирају насеља која су добро повезана јавним превозом са факултетима, попут Миријева, Карабурме, Медаковића, где су цене закупа у просеку ниже, а понуда разноврснија.
“У градовима попут Новог Сада и Ниша такође су најтраженији мањи станови близу факултета и са добром саобраћајном повезаношћу. Просечне цене гарсоњера у Новом Саду су 271 евро, Нишу 232 евра, Крагујевцу 203 евра, Суботици 176 евра”, наводи Михајловић.
Право на смештај у студентским домовима има око 17.000 студената
Право на смештај у државним студентским домовима имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, који су уписани први пут у одређену годину на студије првог, другог или трећег степена, чије се школовање финансира из буџета, који имају држављанство Србије и чије пребивалиште није у седишту високошколске установе на којој студира.
Студенти могу боравити у објектима девет студентских центара који се налазе у свим универзитетским центрима.
“За исхрану и смештај око 17.000 студената у установама студентског стандарда из буџета Министарства просвете издваја се, на годишњем нивоу око 3,6 милијарди динара. Захваљујући томе, услугу смештаја на месечном нивоу у студентском дому студент плаћа по регресираној цени од 1.500 до 2.790 динара, у зависности од категорије смештаја. Такође, регресирана цена за оброке у студентским мензама за студенте износи: доручак – 56 динара, ручак – 120 динара и вечера – 90 динара”, наводи се на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја.