ЗАБОРАВЉЕНА БИЉКА СА МОЋНИМ ПРИНОСОМ! Садница је око 200 динара, а на хектару може донети зараду и милион и по
Док већина пољопривредника бира кукуруз или пшеницу, једна занемарена култура доноси неочекивано високе приходе.
Улагање у садњу глога, где садница кошта око 200 динара, може донети годишњи приход и до 1,5 милиона динара по хектару кад плантажа достигне пуну родност.
Глог је листопадни жбун или ниско дрво које успева у умереној климатској зони, што га чини идеалним за Србију. Познат је као једна од најстаријих лековитих биљака, цењен првенствено због користи за кардиоваскуларни систем, пише Екапија, позивајући се на Информер.
Прилагођен је клими и земљишту Србије, што значи да добро подноси различите услове и није захтеван.
Најчешће га тражи фармацеутска индустрија јер се производи користе за израду чајева, тинктура, капсула и сирупа.
Поред лековитих плодова, глог се користи и у пољопривреди за заштиту усева и ограђивање - могућност садње као жива ограда.
Улагања и профитабилност
Када је у питању почетно улагање, саднице коштају од 200 до 400 динара по комаду, а на хектару може да стане 3.000 до 4.000 садница. Зависи од густине садње и локације.
Плодови се могу брати од три до четири године након садње, а пун род почиње већ након 5 до 6 година. Цена сувог или свежег плода глога креће се од 150 до 300 динара по килограму, у зависности од квалитета и тржишта.
Просечан род по хектару може бити 3 до 5 тона, што доноси приходе од 450.000 до 1.500.000 динара годишње када плантажа уђе у пуну родност.
Ова биљка се сади на сунчаним местима, где је пропусно тло, идеално благо кисело до неутрално.
Одржавање захтева минимално наводњавање, а плодови се беру у јесен, када добију црвену боју и слатко-киселкаст укус.