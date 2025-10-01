ВЕЛИКА ПРОМЕНА СТИЖЕ НА ФЕЈСБУК И ИНСТАГРАМ Ову опцију нећете моћи да искључите
Мета је саопштила да од 16. децембра уводи систем који користи разговоре корисника са Мета АИ асистентом да би приказивао персонализоване рекламе и препоруке садржаја на Facebook и Инстаграм.
Промена ће најпре стићи корисницима у Великој Британији и Европској унији, а обавештења о новом начину приказа реклама почињу да стижу од 7. октобра. Из компаније истичу да се подаци прикупљају искључиво из интеракција са Мета АИ и да корисници ову опцију не могу да искључе, мада неће утицати на оне који асистента не користе.
Разговори постају нови извор података за рекламе
Разговори о куповини, путовањима или другим интересовањима сада ће директно обликовати садржај који корисници виде, укључујући и предложене "Реелс" видео-снимке. Чак ће и гласовне интеракције преко Ray-Ban паметних наочара које користе Мета АИ утицати на то које ће рекламе и препоруке бити приказане.
Овај потез показује да Мета жели да повеже своја огромна улагања у генеративну вештачку интелигенцију са основним бизнисом - оглашавањем. Стручњаци оцењују да ће нова пракса донети прецизније циљање публике, али упозоравају на додатне ризике за приватност корисника, нарочито у Европи где су прописи о заштити података строги.