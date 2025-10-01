overcast clouds
ВЕЛИКА ПРОМЕНА СТИЖЕ НА ФЕЈСБУК И ИНСТАГРАМ Ову опцију нећете моћи да искључите

01.10.2025. 16:54 17:02
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф.рс
мета
Фото: Ilustracija pixabay

Мета је саопштила да од 16. децембра уводи систем који користи разговоре корисника са Мета АИ асистентом да би приказивао персонализоване рекламе и препоруке садржаја на Facebook и Инстаграм.

Промена ће најпре стићи корисницима у Великој Британији и Европској унији, а обавештења о новом начину приказа реклама почињу да стижу од 7. октобра. Из компаније истичу да се подаци прикупљају искључиво из интеракција са Мета АИ и да корисници ову опцију не могу да искључе, мада неће утицати на оне који асистента не користе.

Разговори постају нови извор података за рекламе

Разговори о куповини, путовањима или другим интересовањима сада ће директно обликовати садржај који корисници виде, укључујући и предложене "Реелс" видео-снимке. Чак ће и гласовне интеракције преко Ray-Ban паметних наочара које користе Мета АИ утицати на то које ће рекламе и препоруке бити приказане.

Овај потез показује да Мета жели да повеже своја огромна улагања у генеративну вештачку интелигенцију са основним бизнисом - оглашавањем. Стручњаци оцењују да ће нова пракса донети прецизније циљање публике, али упозоравају на додатне ризике за приватност корисника, нарочито у Европи где су прописи о заштити података строги.

Бизнис ИТ свет
