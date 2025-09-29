ФЕЈСБУК И ИНСТАГРАМ УВОДЕ ПРЕТПЛАТУ Мета има нова правила за кориснике
Компанија Мета, власник Фејсбука и Инстаграма, најавила је увођење плаћених претплата за кориснике у Великој Британији који желе да користе ове платформе без огласа.
У наредним недељама корисници ће добити обавештење о овој опцији и моћи ће да изаберу да ли желе да наставе бесплатно да користе апликације уз огласе, или да плате месечну накнаду како би их избегли. Док корисници у Европској унији плаћају 5,99 евра месечно, у Великој Британији цена ће бити знатно нижа – од 3,42 евра месечно.
– Ово корисницима у Великој Британији даје јасну могућност да одлуче да ли желе да се њихови подаци користе за персонализовано оглашавање, а да притом и даље имају бесплатан приступ платформама које функционишу захваљујући огласима – саопштили су из Мете.
За разлику од корисника у ЕУ, Британци неће имати опцију да им се приказују "мање персонализовани" огласи, што је у Унији уведено након притиска регулатора.
"Пристани или плати"
Овај потез долази након смерница британског регулатора за заштиту података (ИЦО), који је раније ове године објавио правила за компаније које желе да уведу модел претплате без огласа.
Тај модел, познат као „пристани или плати“, омогућава платформама да и даље зарађују од корисника који одбијају да буду праћени путем колачића и других података. Сличан систем већ користе и неки британски медији – корисницима нуде да или прихвате све колачиће или да плате претплату.
Мета је навела да ће претплата без огласа коштати 3,42 евра месечно преко веба, док ће на иОС и Андроид апликацијама цена бити виша – 4,57 евра, како би се покриле провизије које наплаћују Епл и Гугл.
ИЦО је поздравио ову одлуку Мете, наводећи да је то „значајна промена у начину на који компанија циља кориснике персонализованим огласима“.
Цена скоро дупло мања него у ЕУ
Мета је истакла да је цена претплате у Великој Британији међу најнижима на тржишту, скоро дупло мања него у ЕУ.
Раније ове године компанија се нашла на суду након што је једна Британка тужила Мете тврдећи да је огласно таргетирање противно британским законима о директном маркетингу.
Иако је у ЕУ Мета била приморана да спусти цене и понуди додатну опцију са „мање персонализованим“ огласима, та могућност у Великој Британији неће постојати. Мета је притом критиковала европске регулативе, тврдећи да „кваре корисничко искуство“ и да су мање подстицајне за раст и иновације него британски прописи.