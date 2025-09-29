ОВАЈ СИСТЕМ ЈЕ ПУН ПОГОДАК! РОД ДОСТИГАО РЕКОРД: Ратар Ђорђе Дракулић из Жабља овако узгаја кукуруз
У току је жетва кукуруза, чијим проносима могу да буду задовољни само малобројни пољопривредници, јер су на климатске промене одговорили наводњавањем.
Ратар Ђорђе Дракулић из Жабља у жетви кукуруза добио је од 6,5 до 7,1 тоне по јутру, што je скоро од 13 до 14 тона по хектару, а то је и својеврстан рекорд у сезони када је кукуруз сазревао у сушној и топлој клими.
Систем кап по кап почео је да ради од 13. јуна, а 12. августа престало је наводњавање
До доброг приноса стигао је током двомесечног наводњавања системом кап по кап. Систем је покренуо 13. јуна и када је кукуруз 12. августа завршио вегетацију, односно клип почео да иде надоле, престао је да га наводњава.
Овај ратар од прошле године наводњава кукуруз и у погледу приноса има исте резултате. И ове године као и лане добио је скоро идентичан род. Планира и догодине да сеје кукуруз и, уколико буде било потребно, опет наводњава.
1,3 – 3 тоне по јутру без наводњавања
За Дневник наглашава да је задовољан овогодишњим родом у погледу количине и квалитета, али каже да је могао да има и више кукуруза.
- Током пролећа пала је велика количина падавина у кратком периоду, створила се покорица, баш у време када је кукуруз био у фази клијања и ницања, и то је допринело што кукуруза сада немам још мало више. Али, ако то занемарим, презадовољан сам јер на њивама које се нису наводњавале у мом окружењу приноси кукуруза су од 1,3 до 3 тоне по јутру.
Требало би да је скупљи
Нови род кукуруза Дракулић неће журити да прода, јер је цена кукуруза ниска.
- Искрено, кукуруз би требало да кошта 28 динара. Ова година је лоша за пољопривреду и пољопривреднике. Све ратарске културе су подбациле. Због малих приноса на кукурузу и соји земљорадници ће бити на губицима. Пшеница, мада је добро родила, јефтина је и ни она није била од користи.
Трошкове наводњавања, казао је, покриће добрим приносом. Гориво га је ове године коштало мање него лане, 9.000 динара по јутру, а радна снага је била скупља, 4.000 динара по јутру. Црева за кап по кап коштала су 17.000 динара.
6,5 – 7,1 тона по јутру просечан род кукуруза
Опрему за наводњавање за десет јутара платио је 630.000 динара. Посебан трошак је имао је за копање бунара у висини од 2.600 евра. Дракулић напомиње да ће му се инвестиција исплатити за две године, а онда осам до десет година неће имати улагања док се црева не похабају.
