ВЕЋИНА КУЛТУРА У МИНУСУ
КРИЗА ДОМАЋИХ ПОЉОПРИВРЕДНИКА СВЕ ВЕЋА Суша "обрала" кукуруз, сунцокрет бољи, али испод просека
Кукуруз најзаступљенија култура у нашим атарима и пролетос је широм Србије засејан на површини од око 950 хиљада хектара.
После доброг ницања и почетног идеалног развоја биљке, великим делом је уништен тропским врућинама и недостатком влаге, заједнички је закључак агронома из готово свих Пољопривредних стручних служби (ПСС) које прате стање усева.
Стручњаци предвиђају да ће принос бити и до 50 одсто мањи у поређењу са вишегодишњим просеком, јер је од прошлог септембра до данас било свега 488 литара падавина и оне су биле неравномерно распоређене.
У јеку највећих врућина у јуну је било свега осам, а у јулу 39 литара по квадрату и то у осам кишних дана, па је влага из земљишта брзо нестала. Када је требало да дође до оплодње и наливања кукурузног зрна, топлота је била превише јака.
Средња дневна температура ваздуха у јуну била је 24,1 степена Целзијуса, што је за 5,5 степени више од вишегодишњег просека, а слично је било и у јулу.
Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Драган Гламочич рекао је да је кукуруз подбацио, али да ће га бити довољно како за исхрану стоке, тако и у једном делу и за извоз. Он је на 63. Међународном сајму пољопривреде у Горњој Радгони у Словенији указао да је сунцокрет нешто бољи него прошле године и очекује се да ће његова укупна производња бити виша у односу на претходну годину, односно негде око 7 одсто, као и принос соје на целој територији Србије.
Осим тога он је навео и да ће укупна произодња шећерне репе у Србији бити мања до осам одсто.
Сунцокрет је ипак нешто боље прошао, започета је његова жетва, а остварени приноси крећу се од 1.000 до 1.800 килограма по хектару, што је испод вишегодишњег просека. Агрономи процењују да каснији део жетве може да донесе нешто боље резултате, па ће приноси бити и до 2,5 тоне по хектару код познијих сорти.
Очекивања су да ће на крају производне сезоне род сунцокрета бити нижи за око 20 одсто у поређењу са вишегодишњим просеком.