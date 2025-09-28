”ОТКРИЛИ СМО И ИЗАЗОВЕ У ПРОИЗВОДЊИ И МНОГО ТОГА САЗНАЈЕМО У ХОДУ” Министарка Лазаревић: Држава одлучна у спровођењу уредбе о ограничењу маржи, нема недодирљивих
БЕОГРАД: Месец дана од почетка примене Уредбе о ограничењу маржи на 20 одсто за 23 категорије производа, биће први репер њеног утицаја на снижење цена и њихов утицај на смањење инфлације, изјавила је данас министарка унутрашње и спољне трговине Јагода Лазаревић, саопштило је ресорно министарство.
"Уредба треба да траје бар шест месеци, ми се још захуктавамо и интензивно пратимо да ли се и у којој мери она поштује. Ишчекујем 13. октобар, када ће се објавити стопа инфлације, јер ће нам то бити прецизан индикатор колико смо успели да утичемо да се корекција цена одрази на корекцију инфлације“, рекла је она.
Говорећи о првим казнама за два трговинска ланца од укупно 25,5 милиона динара због непоштовања уредбе о маржи, министарка је нагласила да је држава врло одлучна и озбиљна и да ће наставити контролу примене уредбе те да нема недодирљивих.
"Имамо директну комуникацију са трговинским ланцима, уважили смо неке њихове коментаре, али нећемо бити попустљиви тамо где не треба. Држава је држава и сви морају да је поштују - ту нема компромиса", рекла је она за ТВ Информер.
Истакла је да постоје и озбиљни притисци у вези са применом уредбе.
"Буне се трговински ланци, имамо и бочне притиске, то су велике земље и велики капитал. Можда ми је највеће изненађење одакле одједном таква реакција. Али ми смо јасно рекли да желимо бољитак за наше грађане. Трудимо се максимално као држава, зато смо и привлачни страним инвеститорима, али ове цене су довеле до аномалија и плаћали смо нешто што нема економску логику", рекла је Лазаревић.
Додала је да главни захтеви ланаца, који се представљају као жртве, нису у складу са њиховим профитима.
"То не сме да иде науштрб наших грађана. И друге земље у региону се боре са истим проблемом. Срећа је што смо изградили поверење са нашим добављачима, којима се отворено прети, али ту нећемо имати милости. Ако неко изигра наше поверење неколико пута, бићемо још ригорознији следећи пут", нагласила је она.
Навела је да се контроле настављају, да ће се ситуација пратити и да ће бити контролисани сви трговински ланци, при чему, како је истакла, у свему томе нема демагогије, јер су намере државе исправне а ефекти мера ће бити видљиви.
Додала је да увек има изненађења када се уђе у сложену материју, али да је кључна предност била што је држава на време кренула у припреме и почела са интензивним састанцима и дубоким анализама још у јуну.
"Ствари нису црно-беле и једноставне. Нису се сви једнако понашали од 1. септембра али чињеница је да је дошло до редукције цена. Код једног дела производа цена је остала иста, што је сада питање за произвођаче. Рецимо, код сухомеснатих производа проблем није само у трговини, већ и у производњи. Открили смо и изазове у производњи и много тога сазнајемо у ходу", појаснила је она.
Нагласила је да идеја овог сета мера није привремена.
"Трудимо се да уведемо ред у неṣ̌то што је доводило до тога да имамо највише цене у региону а што је неприхватљиво. Добијамо доста коментара грађана, пратимо све, па и друштвене мреже, јер је ово мера која се дотиче сваког домаћинства у Србији, сваког грађанина, јер сви купујемо намирнице. Треба слушати и критике, јер су нам оне важан индикатор да реагујемо", додала је Лазаревић.
Истакла је да се ова мера разликује од претходних јер обухвата велики спектар производа.
Навела је да је на недавном састанку са амбасадорима Холандије, Белгије и Немачке поручено да Србија подржава стране инвеститоре, да су добродошли али да су наши грађани приоритет.
"Рекли смо им да њихови трговински ланци само треба да раде као у земљама из којих долазе“, поручила је министарка.